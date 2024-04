La BAD maintient sa prévision sur la croissance de l'économie vietnamienne

La Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam a annoncé mercredi 11 avril à Hanoï maintenir ses

prévisions

précédentes sur la

croissance

économique du Vietnam cette année, malgré les incertitudes persistantes liées au contexte mondial.

Selon son rapport sur les perspectives de développement en Asie (Asian Development Outlook - ADO) d'avril 2024, l'économie vietnamienne devrait croître de 6% en 2024 et de 6,2% en 2025.

Shantanu Chakraborty, directeur national de la

BAD

au Vietnam, a déclaré que l'économie du Vietnam devrait croître à un rythme solide cette année et l'année prochaine, malgré un environnement mondial difficile. Toutefois, selon lui, les incertitudes géopolitiques mondiales et les limites structurelles de l’

économie

nationale pourraient affecter ces perspectives. Par conséquent, il est nécessaire de combiner les mesures politiques et les mesures de soutien à la croissance à court terme pour stimuler la demande intérieure, parallèlement à la prise de solutions pour une amélioration structurelle à long terme pour promouvoir une croissance durable.

L’affaiblissement de la demande mondiale dû à une reprise économique lente et à la normalisation tardive des taux d'intérêt aux États-Unis et dans d'autres économies développées, ainsi que les tensions géopolitiques persistantes, pourraient entraver la reprise complète de la croissance tirée par les exportations au Vietnam en 2024.

Pour promouvoir la croissance, le directeur national de la BAD au Vietnam a souligné l’importance de mesures plus fortes pour remédier aux faiblesses structurelles nationales telles que la forte dépendance à l'égard des industries de transformation des entreprises issues d'IDE au service des exportations, les liens lâches entre ces industries et le reste de l'économie, une dépendance excessive au crédit bancaire, ainsi que des exigences juridiques complexes pour les entreprises.

L'investissement public demeure un moteur de la croissance économique du Vietnam et un déploiement efficace de l'investissement public est important pour promouvoir la croissance. Bien que le gouvernement ait pris de nombreuses mesures pour accélérer les investissements publics et améliorer leur efficacité, des mesures plus systématiques sont nécessaires pour améliorer les processus juridiques et réglementaires afin de réduire les obstacles à la mise en œuvre efficace des projets. -VNA/VI