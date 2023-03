La 9e Consultation politique Vietnam - Norvège

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le secrétaire d'État norvégien aux Affaires étrangères Erling Rimestad ont coprésidé, le 1er mars, à Hanoï, la 9e Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de la Norvège pour discuter de la coopération bilatérale et des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Thi Thu Hang a suggéré que les deux parties continuent à maintenir l'échange de délégations à tous les niveaux et entre les deux ministères des Affaires étrangères afin de renforcer la compréhension et d'approfondir les relations politiques et extérieures. En tant que deuxième partenaire commercial de la Norvège dans la région, le Vietnam souhaite promouvoir la coopération économique avec le pays en facilitant et en attirant les entreprises norvégiennes à investir au Vietnam dans les domaines tels que les énergies renouvelables, la transformation verte, l'économie circulaire, l'économie maritime, la construction navale, le transport maritime vert, logistique...

La vice-ministre vietnamienne a demandé à la Norvège et au bloc de l'AELE (comprenant l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) d’accélérer le processus de négociation pour signer un accord de libre-échange (ALE) avec le Vietnam sur la base d'intérêts communs, profitant ainsi des avantages apportés par l'ALE, créant de forts changements dans la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays.

Elle a souhaité que la partie norvégienne soutienne les Vietnamiens pour avoir la possibilité de travailler sur des navires battant pavillon norvégien et crée des conditions favorables pour l'accueil de travailleurs saisonniers vietnamiens en Norvège.



Le secrétaire d'État norvégien aux Affaires étrangères Erling Rimestad a affirmé que le gouvernement norvégien attachait une grande importance à la coopération avec le Vietnam, en particulier dans le domaine du commerce, de l’investissement et de la conversion d’énergie. Il a partagé son souhait que les deux parties atteignent bientôt des progrès dans le processus de négociation et de signature d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'AELE. La Norvège est prête à apporter son expérience, sa technologie et ses ressources financières pour la transition du Vietnam vers les énergies renouvelables.

Lors de la consultation politique, Le Thi Thu Hang et Erling Rimestad ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation - formation, du travail, des sciences - technologies et de la sécurité - défense. Les deux parties ont hautement apprécié le potentiel de coopération dans l'économie maritime, la transformation verte.

En ce qui concerne la coopération internationale, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir au sein des agences et organisations des Nations Unies ; de renforcer la coopération entre l'ASEAN et la Norvège. Les deux parties ont souligné l'importance d'assurer la liberté de navigation, de survol, de sécurité et de paix en Mer Orientale, dans le respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982. Les deux parties ont discuté des questions d'intérêt commun en Asie-Pacifique et en Europe. -VNA/VI