La 5e réunion de la Commission militaire centrale s'est tenue à Hanoï

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong préside la 5e réunion de la Commission militaire centrale. Photo : VNA



Sous l’égide du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, la Commission militaire centrale a tenu le 19 décembre à Hanoï sa 5e session pour examiner et approuver le Rapport final sur la mise en œuvre des tâches militaires et de défense en 2022 et les orientations et missions pour 2023.

La commission a aussi examiné le projet de Résolution sur l'exécution des tâches militaires et de défense, et l’édification de l’organisation du Parti de l'armée en 2023 ; le projet de Rapport final sur la mise en œuvre des résolutions thématiques de la Commission militaire centrale et le projet de nouvelle Résolution thématique de la Commission militaire centrale pour la mise en œuvre des travaux comme entraînement, éducation et formation, logistique, ingénierie, finance, sciences et technologies, environnement.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, aussi secrétaire de la Commission militaire centrale, a chaleureusement salué les réalisations obtenues en 2022 par la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense, les officiers et les soldats.

Il a noté que la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense devraient se concentrer sur la direction de l'ensemble de l'armée pour améliorer leur capacité de recherche et de prévision afin de conseiller à temps le Parti et l'État pour gérer rapidement et efficacement les situations, protéger fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriales de la Patrie.

Il a demandé de gérer strictement l'espace aérien, les zones maritimes et les zones clés ; de compléter les plans, de préparer les forces et les moyens pour répondre aux défis de sécurité non traditionnelles, en particulier la prévention, la lutte contre les catastrophes naturelles, épidémies, incidents environnementaux, le sauvetage…

Le leader du Parti a souligné la nécessité de se coordonner étroitement avec les départements, les ministères, les secteurs, les autorités centrales comme locales pour mettre en œuvre efficacement les stratégies, les résolutions, les conclusions et les projets sur la défense.

Il faut mener des activités de diplomatie de défense substantielles et efficaces, en veillant à l'harmonie des intérêts nationaux et nationaux, contribuant à élever la position et le prestige du Vietnam et de l'Armée populaire sur la scène internationale.

En 2022, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense nationale ont ordonné à toute l'armée de maintenir strictement sa préparation au combat, de bien saisir la situation et de gérer efficacement les situations, de prêter attention à la construction et à la consolidation de la défense nationale, de jouer son rôle central dans la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, des épidémies, dans la recherche et le sauvetage.

L'intégration internationale et la diplomatie de défense ont été menées à bien. La première exposition internationale de défense du Vietnam a été un succès. L’édification du Parti et de l’armée en matière de politique font l'objet d'une attention particulière. De nouveaux progrès ont été réalisés dans tous les aspects, en particulier la logistique, la technologie, l'industrie de la défense, la législation et la recherche scientifique.