La 4e Consultation politique entre le Vietnam et le Koweït à Hanoi

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang et l'assisstant du ministre koweïtien des Affaires étrangères chargé de l'Asie Samee Essa Johar Hayat ont co-présidé, le 13 décembre, à Hanoi, la 4e Consultation politique Vietnam - Koweït.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam valorisait l'amitié et la coopération avec le Koweït, le premier pays du Golfe à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (1976), juste après sa réunification.

Samee Essa Johar Hayat a exprimé ses impressions sur la culture, le pays, la population et le développement du Vietnam. Il a souligné la volonté du gouvernement koweïtien de renforcer la confiance politique et de créer des avancées dans les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Les deux parties se sont déclarées satisfaites du bon développement des relations d’amitié et de coopération bilatérales ces dernières années, affirmant qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour améliorer l'efficacité de la coopération.

Sur cette base, les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération dans les temps à venir, la priorité étant donnée à la promotion des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier des délégations de haut niveau, et au renforcement des échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes des deux pays.

Les deux parties ont souligné la priorité du renforcement de la coopération économique et commerciale. A cette occasion, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a proposé de promouvoir la coopération dans le partage d'expériences, la reconnaissance mutuelle et l'investissement dans la production de produits Halal afin d'augmenter les exportations vietnamiennes vers le marché koweïtien et la région, contribuant ainsi à augmenter le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays.

En ce qui concerne la coopération en matière d'investissement, les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement pour promouvoir l'attraction des investissements, en particulier de l'Agence nationale d'investissement du Koweït (KIA) vers le Vietnam, et améliorer l'efficacité opérationnelle du projet Nghi Son, contribuant positivement au développement socio-économique de chaque pays.

En outre, les deux parties ont convenu de booster la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que la sécurité alimentaire, le tourisme, le travail, l'aviation..., de promouvoir les négociations et de signer des documents de coopération pour compléter le cadre juridique de la coopération bilatérale.

Nguyên Minh Hang a suggéré le Koweït d'envisager d'augmenter les bourses pour les étudiants vietnamiens, remercié le Koweït pour avoir récemment accordé de l'APD à des projets de développement au Vietnam.

Elle a invité les deux parties à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre l'efficacité et l'expansion des projets de coopération en matière d'APD dans les temps à venir.

Les deux parties ont également discuté de questions régionales et mondiales d'intérêt commun, telles que la Mer Orientale et la situation au Moyen-Orient. En ce qui concerne la coopération dans les forums multilatéraux, les deux parties sont convenues de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et régionales, notamment dans le cadre des Nations Unies, de l'ASEAN et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et du Forum de Dialogue de coopération asiatique (ACD)... , pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde. -VNA/VI