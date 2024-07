La 4e Conférence mondiale des Vietnamiens prévue en août

La vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État chargée des affaires des Vietnamiens d'outre-mer, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

Environ 600 délégués devraient assister à la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger et au Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l’étranger 2024 qui se tiendront du 21 au 28 août à Hanoï, a annoncé la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État chargée des affaires des Vietnamiens d'outre-mer, Le Thi Thu Hang, lors d'une conférence de presse le 2 juillet sur les activités prévues pour la communauté des Vietnamiens à l’étranger cette année.

La conférence et le forum ont pour objectif d’évaluer les résultats de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution nº36-NQ/TW du Bureau politique relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Les événements visent également à informer des politiques du Parti et des lois de l'État aux Vietnamiens d'outre-mer et à fournir une plate-forme aux agences nationales pour comprendre leur situation, leurs aspirations et leurs défis, améliorant ainsi leur soutien et leur prise en charge pour le pays natal, a-t-elle déclaré.

La Conférence et le Forum seront l'occasion pour les Vietnamiens d'outre-mer, en particulier les intellectuels et les hommes d'affaires, d'offrir leurs idées et suggestions pour le développement national dans le nouveau contexte, tout en renforçant les liens entre les Vietnamiens d'outre-mer et les entrepreneurs et experts nationaux en matière de transfert et d'application de technologies.

Le Premier ministre devrait être présent et prononcer un discours lors de la séance d'ouverture, avec quatre séances thématiques.

Des expatriés distingués rencontreront les dirigeants du Parti et de l'État, et auront des discussions avec les autorités et les entreprises locales.

Lors de la conférence de presse, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a également dévoilé que le Camp d'été au Vietnam 2024, qui réunira 120 jeunes Vietnamiens d'outre-mer âgés de 16 à 24 ans, se tiendrait du 14 au 29 juillet dans 12 villes et provinces vietnamiennes.

Les participants participeront à diverses activités, telles que la visite de sites historiques et de lieux pittoresques, l'expérience de la culture traditionnelle, la participation à des échanges culturels et sportifs et la réalisation d'activités de charité sociale. Ils rendront également hommage à leurs ancêtres et héros nationaux.

La Conférence mondiale des des Vietnamiens à l’étranger a eu lieu trois fois, en 2009, 2012 et 2016. Entre-temps, le camp d'été est un programme annuel commençant en 2003. -VNA/VI