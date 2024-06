La 3e semaine de travail de l'AN se concentre sur les interpellations au gouvernement

La 3e semaine de travail de la 7e session de la 15e Assemblée nationale (AN) du 3 au 8 juin sera axée sur de nombreux contenus importants, dont les questions adressées au gouvernement. Il s’agit d’un contenu qui attire l’attention de l'opinion publique.

Les séances d'interpellations au gouvernement vont porter sur quatre groupes de questions : ressources naturelles et environnement ; industrie et commerce ; audit ; culture, sports et tourisme. Elles vont se dérouler du 4 au 6 juin et seront retransmises en direct à la radio et à la télévision.

Les députés discuteront semaine prochaine de l'approbation du règlement du budget de l'État pour 2022, d'un certain nombre de projets de loi et de résolutions.

Ils discuteront également de la politique d'investissement du Programme cible national de développement culturel pour la période 2025-2035 ; de la proposition de ratifier l'instrument d'adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) du Royaume-Uni ; de la Planification nationale de l'espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2045.

L'Assemblée nationale votera pour approuver la résolution sur le programme de construction des lois et ordonnances en 2025, ajustera le programme de construction des lois et ordonnances en 2024 et la résolution sur le programme de supervision de l'Assemblée nationale en 2025. -VNA/VI