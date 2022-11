La 3e exposition internationale sur l’industrie auxiliaire et de fabrication (VIMEXPO 2022) ayant pour thème "Se connecter pour le développement" a été inaugurée le 16 novembre à Hanoï, sous les auspices du Département de l'industrie (ministère de l'Industrie et du Commerce) en collaboration avec la compagnie par actions de publicité et d’expos C.I.S Vietnam.

VIMEXPO 2022 attire plus de 200 entreprises qui exposent leurs produits dans près de 300 stands couvrant une superficie de près de 5.000m2.

L'exposition voit aussi la présence d'entreprises leaders dans le domaine de l’industrie auxiliaire et de fabrication de nombreux pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Japon, la République de Corée, la Chine.. .

S'exprimant lors de l'ouverture de l'exposition, le chef adjoint du Département de l'industrie Pham Tuan Anh a estimé que VIMEXPO 2022 revêtait une signification importante dans la promotion du rôle d’un pont reliant les entreprises vietnamiennes aux sociétés multinationales ; donnait une opportunité pour l'échange et le partage d'expériences entre organismes, associations, industries et entreprises oeuvrant dans le domaine de l’industrie auxiliaire et de fabrication.

Selon Thomas Jacobs, directeur national d'IFC en charge du Vietnam, du Cambodge et du Laos, le soutien aux entreprises manufacturières et à l’industrie auxiliaire pour passer d'une production à faible coût à une production segmentée et le renforcement de l’accès à la technologie numérique contribuent à améliorer l'efficacité de la production et de la connectivité avec les entreprises étrangères et la chaîne de valeur mondiale. Cela renforcera encore la compétitivité des entreprises vietnamiennes et fera avancer le Vietnam sur la voie d'industrialisation et de modernisation.

L'exposition durera jusqu'au 18 novembre. -VNA/VI