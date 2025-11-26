La 39e patrouille conjointe entre les marines vietnamienne et chinoise dans le golfe du Tonkin

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination annuel entre les deux parties depuis 2006. Après 16 jours de mission dans des conditions de mer agitée et de vents forts, les navires 09 et 17 ont fait preuve d'un esprit d'équipe exemplaire et accompli leur mission avec succès.

Un responsable de la 2 Région navale offre des fleurs à la flotte pour la féliciter d'avoir mené à bien sa mission. Photo : VNA

Les 19 et 20 novembre, ils ont représenté la Marine populaire du Vietnam lors d'une patrouille et d'un entraînement conjoint avec le Théâtre d'opérations du Sud de l'Armée populaire de libération de Chine dans les eaux du golfe du Tonkin. Au cours de la patrouille conjointe, les deux parties ont mené des exercices conjoints, notamment des patrouilles le long de la frontière du golfe du Tonkin, des exercices de recherche et de sauvetage en mer, des entraînements de base aux communications, des manœuvres en formation et des exercices de survie des navires ainsi qu'une salutation navale.



Cette activité revêt une importance considérable, visant à mettre en œuvre la perception conclue entre les hauts responsables des deux pays ainsi que les ministres de la Défense. Elle contribue à promouvoir les échanges et à renforcer l'amitié, la coopération, la confiance et la compréhension mutuelle entre les forces armées et les marines des deux pays. -VNA/VI