La 35e édition de Vietnam Expo 2026 s'ouvre à Hanoï

La 35e Foire internationale du commerce du Vietnam (Vietnam Expo 2026) a officiellement ouvert ses portes le 8 avril au Centre des expositions du Vietnam (VEC) à Hanoï. Cet événement a réuni des centaines d'entreprises nationales et internationales afin de renforcer les liens commerciaux et d'accroître les opportunités d'exportation.



Organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, sous la direction de l'Agence de promotion du commerce et avec Vinexad comme hôte, Vietnam Expo 2026 vise à promouvoir les exportations, à attirer les investissements et à soutenir les entreprises vietnamiennes dans leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.



L'un des points forts de Vietnam Expo 2026 réside dans la présence de nombreux pavillons internationaux, rassemblant des organismes de promotion du commerce, des associations professionnelles et des entreprises de divers pays et territoires. Ces pavillons présentent des produits, des technologies, des solutions commerciales et les nouvelles tendances de consommation, offrant un aperçu du commerce et de l'innovation mondiaux.



L'exposition offre également aux entreprises vietnamiennes une plateforme pour nouer des contacts directs avec des importateurs, des distributeurs et des investisseurs internationaux, ouvrant ainsi la voie à une coopération concrète et à l'expansion de leurs marchés.



Lors de la cérémonie d'ouverture, Le Hoang Tai, directeur adjoint de l'Agence de promotion du commerce auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que l'économie mondiale est confrontée à de nombreux défis, notamment les tensions géopolitiques, la montée du protectionnisme commercial, l'inflation et l'affaiblissement de la demande. Dans ce contexte, les activités de promotion commerciale d'envergure, telles que Vietnam Expo, jouent un rôle important pour aider les entreprises à conquérir de nouveaux marchés et à renforcer leurs liens internationaux.



Malgré un contexte mondial difficile, l'économie vietnamienne a continué d'enregistrer des résultats positifs. En 2025, le PIB du pays était estimé à 514 milliards de dollars américains, en hausse de 8,02 %, tandis que le volume total des importations et des exportations dépassait 930 milliards de dollars américains, maintenant un excédent commercial d'environ 20 milliards de dollars américains. Le secteur manufacturier, les industries de transformation et le marché intérieur demeurent les principaux moteurs de croissance, tandis que l'économie numérique, le commerce électronique et la transition écologique prennent de l'ampleur.



Selon l'Agence de promotion du commerce, le salon réunit plus de 500 stands de plus de 420 entreprises, dont environ la moitié sont des sociétés étrangères représentant 20 pays et territoires. La participation a augmenté d'environ 10 % par rapport à 2025, témoignant de l'attrait croissant qu'il exerce auprès des milieux d'affaires internationaux.



Cette année, l'exposition met l'accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée tels que les industries de soutien, le textile et l'habillement, la chaussure, les équipements industriels, la quincaillerie et les produits de consommation intelligents, conformément à la stratégie vietnamienne d'industrialisation, de modernisation et de croissance verte.



Organisé sous le thème « Consommation intelligente – Industrie durable – Intégration mondiale », Vietnam Expo 2026 met l'accent sur l'innovation technologique, l'efficacité énergétique et les solutions respectueuses de l'environnement, tout en améliorant l'expérience utilisateur.



Se déroulant jusqu'au 11 avril, l'événement confirme sa position de salon international le plus ancien et le plus prestigieux du Vietnam, aidant les entreprises à développer leurs partenariats et à renforcer leur intégration mondiale.- VNA/VI

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