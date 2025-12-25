La 27ᵉ réunion du Comité national contre la pêche INN fait le point sur les efforts de lutte

Le Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a tenu, mardi après-midi à Hanoï, sa 27ᵉ réunion afin d’examiner les missions confiées par le Premier ministre et par le Comité de pilotage à l’issue de la 26ᵉ réunion.

La réunion s’est tenue en visioconférence, avec la participation de 21 villes et provinces côtières, sous l’égide du vice-Premier ministre Tran Hong Ha.

Selon le Comité de pilotage, le pays compte actuellement 79 213 navires de pêche immatriculés et mis à jour dans la base de données Vnfishbase, soit un taux de 100 %. Par ailleurs, 100 % des navires dits « trois sans », des navires radiés ainsi que des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation des ressources halieutiques ont été intégrés dans le système de gestion des données.

Au cours de la semaine, les forces fonctionnelles ont procédé à l’inspection et au contrôle de 3 659 sorties de navires de pêche et de 2 551 entrées dans les ports. Les volumes de produits halieutiques débarqués et contrôlés via les ports ont atteint 9 550 tonnes, suivies sur le système eCDT.

En particulier, au cours de la semaine écoulée, les forces compétentes ont poursuivi un contrôle strict des navires de pêche, sans qu’aucun nouveau cas de navire vietnamien violant les eaux étrangères ne soit enregistré. Les localités ont fait preuve de fermeté dans le traitement des infractions antérieures.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a hautement apprécié l’esprit de travail sérieux, l’urgence et les efforts déployés par les ministères, les secteurs et les localités dans la mise en œuvre des missions assignées pour la lutte contre le pêche INN.

Toutefois, il a souligné que l’avancement de certaines tâches confiées par le Premier ministre restait peu perceptible, notamment le règlement des cas de navires de pêche précédemment arraisonnés par des pays étrangers ; l’enquête et la sanction des fraudes liées à l’origine et à la traçabilité des lots d’espadon exportés vers l’Europe ; le retard de plusieurs localités dans l’adoption de politiques de reconversion professionnelle au profit des pêcheurs…

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha préside la réunion. Photo : VNA

Pour la période à venir, le vice-Premier ministre a demandé la mise en œuvre sérieuse et résolue des missions de lutte contre la pêche INN afin d’atteindre le « double objectif » : lever le carton jaune imposé par la Commission européenne et développer un secteur halieutique vietnamien durable et responsable.

Il a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de prendre en compte les avis des membres du Comité de pilotage pour finaliser le rapport et l’adresser à la CE avant le 31 décembre 2025 ; de maintenir des échanges réguliers et des contacts étroits avec la CE afin de fournir en temps utile les informations requises ; de bien préparer le contenu pour les séances de travail avec la délégation d’inspection de la CE.

Tran Hong Ha a également exigé le renforcement des patrouilles et du contrôle dans les zones maritimes frontalières avec les pays voisins ; un contrôle rigoureux des navires à l’entrée et à la sortie des ports ; le refus d’autoriser la sortie des ports aux navires ne remplissant pas les conditions requises ; le règlement définitif des cas liés à la perte de connexion VMS ou au franchissement des limites maritimes ; le traitement administratif strict des navires de pêche en infraction… - VNA/VI