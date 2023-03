La 21e réunion du Comité permanent de l’AN va débuter le 15 mars

La 21e réunion du Comité permanent de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN) débutera à Hanoï le 15 mars pour examiner un certain nombre de projets de loi, selon le bureau de l’organe législatif.

Au cours de cette réunion de six jours, le Comité permanent de l'AN donnera des avis sur le projet de loi sur les prix (amendée), le projet de loi sur les appels d'offres (amendée), le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la sécurité publique, le projet de loi sur les ressources en eau (amendée), le projet de loi sur la gestion et la protection des ouvrages de défense et des zones militaires, le projet de loi sur les logements (amendée). Le projet de loi sur les coopératives (amendée) sera également au menu.

Les participants discuteront en outre de la proposition d'inclure le projet de loi sur l'identité citoyenne (amendée) et le projet de loi sur les établissements de crédit (amendée) dans le Programme d'élaboration de lois et ordonnances de 2023.

En ce qui concerne les questions socio-économiques, le Comité permanent de l'AN discutera de l'ajustement des investissements dans le projet du lac-réservoir de Ka Pet dans le district de Hàm Thuân Nam de la province de Bình Thuân (Centre).

Il étudiera, entre autres, une proposition du Premier ministre sur la nomination et la révocation d’ambassadeurs de la République socialiste du Vietnam…

Une séance de questions-réponses aura lieu le 20 mars et sera retransmise en direct sur des chaînes de télévision et de radio. -VNA/VI