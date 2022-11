La 17e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale

La séance d’ouverture de la 17e session du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale (AN) a eu lieu lundi matin à Hanoi, sous l’égide du président de l’AN Vuong Dinh Hue.

Lors de la session, qui a lieu en un jour, les députés examinent et donnent des suggestions sur de nombreux contenus importants.

Le Comité permanent donnera des avis sur le bilan de la 4e session de la 15e AN et les préparatifs de la 5e session prévue en mai 2023 et de la 2e session extraordinaire de l’AN.

Selon M. Hue, il est très nécessaire pour le Comité permanent de donner des suggestions sur la Planification nationale globale et de la soumettre à l’AN pour un examen et une approbation. C’est une planification originaire, très importante qui affecte les autres planifications.

Concernant la deuxième session extraordinaire de l’AN, M. Hue a expliqué que le Comité permanent avait discuté avec le gouvernement. Récemment, le Premier ministre a envoyé un document au Comité permanent pour examiner, donner des avis et soumettre à l'AN pour le règlement rapide de sept contenus.

Le Comité permanent de l’AN examinera et donnera des suggestions sur l'allocation des fonds d’investissement dans le développement du budget d’État sur la période 2021-2025 en faveur de trois Programmes cibles nationaux (réduction de la pauvreté, édification de la Nouvelle ruralité, développement socio-économique des ethnies minoritaires) et l'ajustement de plans d'emprunt locaux de 2022.

Il donnera également des avis sur certains contenus de l’accord entre le Vietnam et les Etats-Unis sur les conditions de rénovation, de construction et d'entretien des bâtiments liés aux organes diplomatiques et consulaires des deux parties (Accord Coca) et l’adoption de la proposition du Premier ministre sur la nomination et la révocation d’ambassadeurs du Vietnam. -VNA/VI