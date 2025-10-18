La 10e session de l’Assemblée nationale va durer environ 40 jours

Le 17 octobre après-midi, à Hanoï, Le Quang Manh, vice-président permanent du Bureau de l’Assemblée nationale, a présidé une conférence de presse sur le programme prévisionnel de la 10ᵉ session de la XVe législature de l’Assemblée nationale.

La 10ᵉ session tiendra sa séance préparatoire et s’ouvrira le matin du 20 octobre, pour se clôturer le 11 décembre 2025 à Hanoï.

Lors de cette session, l’Assemblée nationale examinera et décidera de 66 points et groupes de points à l’ordre du jour, comprenant 49 projets de loi, 4 résolutions relevant du travail législatif, ainsi que 13 groupes de questions portant sur l’économie – la société, le budget de l’État, la supervision et d’autres enjeux importants.

En matière législative, au cours de la 10ᵉ session, l’Assemblée nationale examinera et soumettra au vote 49 projets de loi et 4 projets de résolution législative. Il s’agira de la session comportant le plus grand nombre de textes législatifs soumis à l’examen et au vote depuis le début de la XVe législature.

L’Assemblée nationale a renforcé le modèle de Parlement électronique et l’application de l’intelligence artificielle dans tous les domaines de ses activités. Depuis le 15 septembre, le Bureau de l’Assemblée nationale a basculé vers un modèle « sans papier », dans lequel toutes les tâches administratives et techniques sont effectuées via des applications numériques.

Dans la conduite des travaux, afin de garantir efficacité, rigueur scientifique et gain de temps, la session connaîtra plusieurs changements : il n’y aura pas de pause intermédiaire comme auparavant ; les questions seront envoyées à l’avance aux responsables concernés au lieu d’être posées directement dans l’hémicycle ; en outre, les sujets étroitement liés seront regroupés afin de permettre des débats plus structurés, scientifiques et efficaces.

Concernant les questions de personnel, la vice-présidente de la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale, Ta Thi Yen, a indiqué: « On peut affirmer que les travaux en matière de personnel lors de cette session constitueront une étape importante de consolidation de l’appareil étatique en fin de mandat, tout en préparant la prochaine législature (XVIᵉ) ».

« Sous la direction du Parti et avec l’unité du système politique et le consensus du peuple, les travaux relatifs au personnel seront menés avec prudence et conformément aux procédures, contribuant ainsi à renforcer la confiance des électeurs et à améliorer l’efficacité de l’appareil d’État », a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, selon elle, l’une des grandes orientations pour les prochaines élections législatives de la XVIᵉ législature est de continuer à restructurer, à améliorer la qualité et à accroître la proportion de députés à temps plein.

Dans les temps à venir, le taux de députés à temps plein devrait être revu à la hausse, en nombre comme en qualité, afin d’atteindre au moins 40 % conformément à la Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale. Parallèlement, les critères de compétence, de qualification et d’expérience pratique seront renforcés. – VNA/VI