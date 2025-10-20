La 10e session de la 15e Assemblée nationale : Début d'une nouvelle ère de développement

La 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) s’est ouverte ce lundi matin 20 octobre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président de la République Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh, du permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, ainsi que du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên, et d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’Etat…

Dans son discours d’ouverture, le président de l’AN Trân Thanh Mân a souligné l'importance capitale de cette session, la décrivant non seulement comme un bilan de mandat, mais aussi comme "un point de départ pour une nouvelle période de développement". Cette déclaration intervient dans un contexte de réalisations nationales "historiques et profondes", obtenues sous la direction du Parti et avec l'engagement de l'ensemble du système politique, de l'armée et du peuple.

Prévue sur environ 40 jours, cette session sera marquée par un volume de travail législatif "sans précédent", avec l'examen et l'adoption de 53 projets de loi et résolutions. Cette démarche vise à "ouvrir la voie à l'innovation créative, en plaçant la vie et les intérêts du peuple au cœur des politiques". Les textes couvrent des domaines cruciaux tels que la terre, l'investissement, l'aménagement du territoire, la construction, l'environnement et l'énergie, cherchant à lever les obstacles institutionnels et à assainir les marchés des obligations d'entreprise et de l'immobilier.

L'AN examinera également les rapports du gouvernement sur l'exécution des plans de développement socio-économique et budgétaire, ainsi que les plans d'investissement public. Sur cette base, elle décidera des plans pour 2026 et des orientations quinquennales pour 2026-2030, y compris les programmes ciblés nationaux pour le développement rural, la réduction de la pauvreté durable et le soutien aux minorités ethniques et aux régions montagneuses. Des programmes sur la modernisation de l'éducation et la santé publique jusqu'en 2035 seront également discutés, avec pour objectif "un développement équitable et durable" pour tous les citoyens.

La session abordera des sujets tels que l'ajustement de la planification générale nationale pour 2021-2030, la ratification d'accords internationaux proposés par le président de la République, et des questions de personnel relevant de sa compétence. Elle consacrera également du temps aux discussions sur les projets de documents qui seront soumis au 14e Congrès national du Parti.

Le plus haut législateur a indiqué que les députés écouteraient un rapport de synthèse des avis et recommandations des électeurs ainsi que les résultats de la supervision de la résolution des plaintes et pétitions.

Un rapport d'évaluation et une résolution sur la mise en œuvre de la politique et de la législation en matière de protection de l'environnement depuis l'entrée en vigueur de la Loi de 2020, seront également examinés.

Des discussions approfondies concerneront les rapports des ministres, du président de la Cour populaire suprême, du Procureur général populaire suprême et de l'Auditeur général de l'État sur la mise en œuvre des résolutions de supervision et des sessions de questions-réponses des 14e et 15e législatures.

La session inclura l'examen des rapports d'activité du 15e de l'AN, du président de la République, du gouvernement, et d'autres institutions clés. Ces bilans permettront d'évaluer les réalisations, les limites et les leçons tirées, conduisant à l'adoption d'une résolution résumant le mandat 2021-2026 et proposant des réformes pour améliorer l'efficacité des institutions pour la période 2026-2031. Des rapports sur la lutte contre la corruption, la criminalité et l'exécution des peines seront également présentés.

Tran Thanh Man a exprimé la profonde sympathie de l'AN envers les populations touchées par les récentes catastrophes naturelles (tempêtes, inondations, glissements de terrain) qui ont causé des pertes importantes. Il a salué les efforts des autorités, du Front de la Patrie, de l'armée, de la police et des autres forces mobilisées pour les secours et la reconstruction.

Il a appelé le gouvernement et les autorités locales à concentrer leurs ressources pour aider les régions sinistrées et à "parfaire la législation sur la prévention des catastrophes naturelles et l'adaptation au changement climatique pour un développement durable du pays".

Concluant sur l'esprit de "renouveau, démocratie, discipline, responsabilité, efficacité", le président de l'AN a exhorté les députés à faire preuve de la plus haute sagesse et de dévouement pour les intérêts de la Patrie et du peuple. Il a cité le secrétaire général du Parti Tô Lam, déclarant lors de son discours du 2 septembre 2025 sur la Place Ba Dinh historique : "Aucun obstacle, aucune raison ne peut nous empêcher d'atteindre la paix, la prospérité, et la pérennité et le développement de notre nation." -VNA/VI