La 10e réunion du Comité mixte de coopération bilatérale Vietnam-Philippines

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue philippin Enrique Manalo, en visite de travail au Vietnam, ont coprésidé, le 2 août à Hanoï, la 10e réunion du Comité mixte de coopération bilatérale entre le Vietnam et les Philippines.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue philippin Enrique Manalo. Photo : VNA

Les deux parties ont procédé à un examen et une évaluation complets des relations bilatérales depuis la 9e réunion dudit Comité à Manille (mars 2019) et de la mise en œuvre du Plan d'action Vietnam-Philippines pour la période 2019 – 2024.

Les deux parties ont convenu de nombreuses mesures spécifiques pour promouvoir davantage la coopération dans divers domaines, notamment le renforcement des échanges de délégations et des contacts de haut niveau ; la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale ; l'accélération de l'élaboration du Plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2025 - 2030 ; le renforcement de la coopération défense - sécurité. Les deux parties se sont accordées pour porter rapidement le le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars ; promouvoir la coopération maritime et océanique; renforcer le partage d'informations et coordonner dans le traitement en temps opportun des problèmes en mer ; améliorer l'efficacité de la coopération dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). En outre, les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération dans d'autres domaines tels que l'agriculture, la culture, le tourisme, l'éducation, les transports, les sciences et les technologies, l'environnement et les échanges entre les peuples.

Les deux ministres ont aussi convenu de continuer à se soutenir lors des forums multilatéraux, en particulier au sein de l'ASEAN et de l'ONU ; de coordonner conjointement avec d'autres pays de l'ASEAN pour maintenir la solidarité et le rôle central de l'ASEAN ; promouvoir la coopération sous-régionale de l'ASEAN.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, notamment en renforçant les échanges sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et la coopération entre les deux académies diplomatiques des deux pays.

À l'issue de la 10e réunion du Comité mixte de coopération bilatérale Vietnam-Philippines , les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé le procès-verbal de la réunion pour convenir l'organisation de la 11e réunion dudit Comité aux Philippines en 2025.