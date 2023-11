La 10e Consultation au niveau ministériel des Affaires étrangères Vietnam-Laos

La 10e Consultation politique au niveau ministériel des Affaires étrangères Vietnam - Laos a eu lieu le 22 novembre à Hanoï. Elle a été coprésidée par le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, et le vice-Premier ministre et ministre lao des AE Saleumxay Kommasith.

Le ministre vietnamien des AE, Bui Thanh Son, et le vice-Premier ministre et ministre lao des AE Saleumxay Kommasith coprésident la 10e Consultation politique au niveau ministériel des Affaires étrangères Vietnam - Laos. Photo: VNA

Les deux ministres ont hautement apprécié la coopération entre les deux ministères des AE, qui est de plus en plus encouragée sur la base de l'accord de coopération pour la période 2021-2025. Ils ont convenu de maintenir et de promouvoir des mécanismes de coopération périodiques entre les deux ministères.

Ils se sont informés mutuellement de la politique étrangère de chaque pays et ont affirmé continuer à partager de manière proactive des informations, à échanger des points de vue sur les questions régionales et internationales.

En outre, les deux parties ont convenu de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux, notamment de l'ASEAN et de la sous-région du Mékong; et de soutenir la position commune de l'ASEAN sur les questions stratégiques dans la région, y compris celle de la Mer Orientale.



Le ministre Bui Thanh Son a hautement apprécié la préparation proactive du Laos à la présidence de l'ASEAN en 2024 et a souligné la volonté du Vietnam d'aider le Laos à accomplir avec succès cette mission importante.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith a invité le ministre Bui Thanh Son à se rendre au Laos et à co-présider la consultation au niveau ministérielle des Affaires étrangères Vietnam-Laos à un moment opportun en 2024.