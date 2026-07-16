La 10ᵉ École vietnamienne sur les neutrinos à Gia Lai

De nombreux scientifiques venus du monde entier assistent à cet événement. Photo : VNA

La 10ᵉ École vietnamienne sur les neutrinos (VSON10) a été inaugurée officiellement le 15 juillet à Gia Lai par l’Association scientifique Rencontres du Vietnam et le Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE).



Cet événement rassemble plus de 40 participants, incluant des scientifiques, des jeunes chercheurs et des étudiants venus de sept pays, à savoir l’Italie, le Royaume-Uni, la Russie, l’Inde, le Japon, la Malaisie et le Vietnam.



Le programme de cette édition permet aux participants d'acquérir des connaissances fondamentales et approfondies en physique des particules et des neutrinos, grâce à des cours consacrés notamment au modèle standard, aux détecteurs de particules, aux principales expériences sur les neutrinos, à l'astronomie des neutrinos ainsi qu'aux futurs projets de recherche dans ce domaine.



Outre les enseignements théoriques, le programme offre une vue d'ensemble des principales expériences internationales sur les neutrinos, notamment Super-Kamiokande, T2K et Hyper-Kamiokande, ainsi que des technologies modernes de détection des neutrinos. Les participants suivront également des travaux pratiques portant sur la simulation des interactions des neutrinos, l'analyse des données du détecteur Super-Kamiokande, l'exploitation d'un système de mesure des rayons cosmiques au Centre ICISE, ainsi que sur le rôle des neutrinos en cosmologie et en astrophysique des hautes énergies.



Selon le comité d'organisation, VSON n'a cessé, en dix ans, d'améliorer la qualité de ses formations et d'attirer des participants venus non seulement du Vietnam, mais aussi du Japon, des États-Unis, de l'Inde, d'Asie du Sud-Est et d'Europe. D'un domaine encore émergent au Vietnam, la physique des neutrinos a progressivement vu se constituer une communauté nationale de recherche grâce au programme. Nombre de ses anciens participants poursuivent aujourd'hui des études de master ou de doctorat dans de prestigieuses universités et instituts de recherche à travers le monde, avant de rejoindre des projets scientifiques internationaux.



En une décennie d'existence, la VSON a considérablement renforcé la qualité de ses formations, attirant des participants venus non seulement du Vietnam, mais aussi du Japon, des États-Unis, de l'Inde, d'Asie du Sud-Est et d'Europe. D'un domaine encore émergent au Vietnam, la physique des neutrinos a progressivement vu se constituer une communauté nationale de recherche grâce au programme. Nombre de ses anciens participants poursuivent aujourd'hui des études de master ou de doctorat dans de prestigieuses universités et instituts de recherche à travers le monde, avant de rejoindre des projets scientifiques internationaux.



Cette 10ᵉ édition se déroule dans un contexte scientifique exceptionnel, marqué par une découverte majeure : l'expérience Super-Kamiokande a récemment enregistré, avec un taux de fiabilité de 99,5 %, les premières preuves du fond diffus de neutrinos de supernovas (Diffuse Supernova Neutrino Background - DSNB). Cette avancée historique, recherchée depuis plusieurs décennies, apporte des éclairages fondamentaux sur l'histoire de la formation stellaire et la synthèse des noyaux atomiques dans l'univers.



Actuellement, l'Institut IFIRSE relevant du centre ICISE est la seule unité en Asie du Sud-Est participant officiellement à l'expérience Super-Kamiokande, confirmant ainsi la position de plus en plus importante du Vietnam au sein de la communauté internationale de recherche en physique des neutrinos. -VNA/VI