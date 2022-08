L'Unité de génie militaire n°1 du Vietnam achève sa tâche à Abu Qussa

Après 14 jours de travail, l'Unité de génie militaire n°1 du Vietnam participant à la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) a achevé la tâche de mettre en place une clôture de protection de 380 m de long au poste d'observation militaire de la mission à Abu Qussa.

Grâce au sens des responsabilités, à une méthode de travail scientifique et à une coordination harmonieuse entre l'unité et les organes compétents de la mission de FISNUA, la tâche s'est achevée six jours plus tôt que prévu, garantissant une sécurité absolue en matière de personnel et d'équipements.

L'Unité de génie militaire n°1 est stationnée à Highway, à 3 km du quartier général de la mission. Construit il y a près de dix ans, la plupart des infrastructures du camp militaire à Highway se sont gravement détériorées. Malgré les difficultés rencontrées, tous les membres de l'Unité de génie militaire n°1 ne cesse de faire des efforts, de valoriser la solidarité et l'entraide pour bien accomplir leur mission.