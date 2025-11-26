L'UNICEF salue les progrès du Vietnam en faveur des enfants et prépare la jeunesse à l'ère numérique

La représentante de l’UNICEF au Vietnam, Silvia Danailov, a qualifié la ratification par le Vietnam de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de jalon historique, marquant un engagement pionnier en faveur des droits et du bien-être des enfants.

Le Vietnam est le premier en Asie et le deuxième au monde à franchir ce pas audacieux, a déclaré Silvia Danailov, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion du 50e anniversaire de la coopération entre le Vietnam et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et du 35e anniversaire de la ratification par le Vietnam de la CIDE.

La responsable de l’UNICEF a relevé les progrès considérables accomplis par le Vietnam au cours des 35 dernières années, notamment une baisse drastique du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, une réduction de plus de moitié de la proportion d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’un retard de croissance, ainsi qu’une hausse significative de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Au-delà des indicateurs de santé, le Vietnam a renforcé son cadre juridique et politique, avec l’adoption de la Loi sur l’enfance de 2016, ainsi que les révisions de la Loi sur l’éducation, du Code du travail et de la Loi sur la justice pour mineurs. La création de tribunaux spécialisés, la mise en place d’un Comité national pour les enfants et plusieurs plans d’action nationaux ont, selon elle, permis d’intégrer plus largement la protection de l’enfant dans divers secteurs.

Interrogée sur les prochaines étapes de la coopération, Silvia Danailov a indiqué qu’une série d’événements marquants serait organisée, dont une cérémonie spéciale réunissant de hauts dirigeants gouvernementaux, de l’UNICEF, du Comité des droits de l’enfant et plus de 200 délégués. Un dialogue sur l’intelligence artificielle (IA) et les droits de l’enfant est prévu, visant à intégrer les principes fondamentaux de la CIDE (non-discrimination, participation, intérêt supérieur de l’enfant) dans le cadre juridique vietnamien émergent en matière d’IA. Une exposition photographique à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville célébrera également le parcours accompli.

La représentante de l’UNICEF a identifié la forte adéquation entre la politique vietnamienne et la CIDE comme le principal atout du pays. Néanmoins, elle a insisté sur l'importance de renforcer la coordination interministérielle, d'assurer un suivi régulier et de garantir des investissements publics adéquats.

Elle a mis en avant cinq domaines prioritaires : le développement des compétences numériques et l’accès sûr à l’environnement en ligne ; l’adaptation aux impacts climatiques ; le soutien accru aux enfants vulnérables, notamment handicapés, issus de minorités ethniques ou concernés par la migration ; le renforcement des services de protection ; et la participation des jeunes aux décisions qui les concernent.

En ce qui concernant la jeunesse vietnamienne grandissant à l'ère numérique, la représentante de l’UNICEF a mentionné les actions menées conjointement avec le ministère de l’Éducation et de la Formation pour développer les compétences numériques et celles liées à l’IA chez les élèves et les enseignants. Des outils d’apprentissage intégrant des éléments ludiques et des technologies d’assistance destinées aux enfants handicapés sont testés. Parallèlement, l’UNICEF travaille avec les écoles, soutient les parents et collabore avec les décideurs pour consolider les lois protégeant tous les enfants dans l'espace numérique.

En conclusion, Silvia Danailov a réaffirmé la fierté de l'UNICEF d'être aux côtés du Vietnam depuis 50 ans et a lancé un appel à l'ensemble de la société à poursuivre les efforts afin qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte. -VNA/VI