L'UNESCO réaffirme son engagement aux côtés du Vietnam

L'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO et Ernesto Renato Ottone Ramirez, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO. Photo: VNA

À l'occasion du Nouvel An 2025, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a rencontré le 17 janvier à Paris Ernesto Renato Ottone Ramirez, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO.

Lors de cette rencontre, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh a remercié l'UNESCO pour son précieux soutien et son accompagnement au Vietnam ces derniers temps, notamment en 2024, dans le domaine culturel.

Elle a salué le rôle de l'UNESCO dans la préservation et la valorisation du secteur central de la Cité impériale de Thang Long à Hanoï, ainsi que dans l'inscription du festival de la déesse Bà Chúa Xứ au Mont Sam au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en décembre 2024.

L'ambassadrice a réaffirmé l'engagement du Vietnam à coopérer étroitement avec l'UNESCO pour protéger et promouvoir ses valeurs patrimoniales tout en favorisant le développement socio-économique local. Elle a également souligné l'importance de la participation active du Vietnam aux mécanismes clés de l'UNESCO dans le domaine culturel et exprimé le souhait de recevoir un soutien continu dans des projets majeurs tels que la restauration de certains ouvrages de la Cité impériale de Thang Long, la préparation du dossier pour l'inscription du complexe de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac au patrimoine mondial.

Soulignant l'importance du festival "Art for Climate", prévu en juin 2025 à Ha Long, l'ambassadrice a réitéré l'invitation aux dirigeants de l'UNESCO de visiter le Vietnam et d'assister à cet événement.

Pour sa part, Ernesto Ottone Ramirez s'est réjoui de la coopération croissante entre l'UNESCO et le Vietnam, en reconnaissant les contributions significatives du pays dans le domaine culturel. Il a assuré que l'UNESCO continuerait à soutenir les projets patrimoniaux du Vietnam et s'est dit préoccupé par les impacts du changement climatique sur le patrimoine. Il a confirmé l'intérêt de l'UNESCO pour le festival "Art for Climate". -VNA/VI