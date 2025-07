L'UNESCO approuve l'extension d'un site du patrimoine naturel mondial englobant deux parcs nationaux du Vietnam et du Laos

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO approuve l'ajustement des limites du site du patrimoine naturel mondial du Parc national de Phong Nha - Ke Bang (province vietnamienne de Quang Tri) pour inclure également le Parc national de Hin Nam No (province lao de Khammouane). Photo: VNA

Le 13 juillet, lors de sa 47e session à Paris, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a approuvé l'ajustement des limites du site du patrimoine naturel mondial du Parc national de Phong Nha - Ke Bang (province vietnamienne de Quang Tri) pour inclure également le Parc national de Hin Nam No (province lao de Khammouane). Le site élargi porte désormais le nom de "Parc national de Phong Nha - Ke Bang et Parc national de Hin Nam No".

Le dossier de candidature du Parc national de Hin Nam No, au Laos, constitue une extension du site du patrimoine naturel mondial du Parc national de Phong Nha - Ke Bang, au Vietnam. Il a été conjointement soumis par les gouvernements des deux pays à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en février 2024, en vue de son examen par le Comité du patrimoine mondial lors de cette session.

Ainsi, le Vietnam compte désormais neuf sites du patrimoine mondial, dont deux partagés entre plusieurs provinces (la baie d'Ha Long - archipel de Cat Ba et le complexe de Yên Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac), et un site transfrontalier entre deux pays : le parc national de Phong Nha - Ke Bang et celui de Hin Nam No.

La reconnaissance du parc national de Phong Nha - Ke Bang et du parc national de Hin Nam No par l'UNESCO sera un modèle pour la gestion du premier patrimoine mondial interfrontalier afin que le Vietnam puisse apporter une expérience pratique à la gestion des patrimoines mondiaux conformément à la Convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

Interrogé à Paris par l'Agence vietnamienne d'information, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a salué cette reconnaissance comme un symbole fort de l'amitié durable entre le Vietnam et le Laos. Il a souligné que les deux pays continueront à coopérer étroitement pour préserver ce patrimoine naturel et promouvoir un développement économique durable dans la région.

À l'intérieur de la grotte de Hung Thoong, du Parc national de Phong Nha-Ke Bang. Photo: VNA

La professeure associée et docteure Le Thi Thu Hien, cheffe du Département du patrimoine culturel relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a estimé que les deux pays doivent continuer à promouvoir la mise en œuvre de sujets de recherche scientifique et à établir des méthodes opérationnelles pour faire face aux risques affectant le patrimoine. Le Vietnam est prêt à aider le Laos à renforcer ses capacités juridiques dans la gestion, la protection et la valorisation des sites du patrimoine mondial, a-t-elle ajouté.

De son côté, l'ambassadeur du Laos auprès de l'UNESCO, Kham-Inh Khitchadeth, a exprimé son espoir que ce patrimoine deviendrait un symbole de la coopération bilatérale sur la scène internationale.

Situés dans les montagnes annamites, le site Parc national de Phong Nha-Ke Bang et le Parc national de Hin Nam No, se distinguent par des paysages karstiques accidentés, des grottes profondes, notamment la vaste grotte Xe Bang Fai, ainsi qu'une riche biodiversité et les usages traditionnels locaux qui y sont associés.-VNA/VI