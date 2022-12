L'UGVF se rénove au service de la communauté vietnamienne en France et de la Patrie du Vietnam

Le XVIe Congrès de l'Union générale des Vietnamiens de France. Photo : VNA

Un Conseil d'administration de 28 membres dirigé par Vuong Huu Nhân a été élu lors du XVIe Congrès de l'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) qui s'est tenu à Paris avec la participation d'une centaine d’adhérents représentant des composantes de l'UGVF. L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et des représentants de nombreuses associations vietnamiennes dans ce pays y étaient présents.

Le XVIe congrès de l'UGVF s'est déroulé dans le contexte où le monde est ravagé par la pandémie du Covid-19 entraînant une récession économique. De plus, la guerre, la crise énergétique, le changement climatique... ont eu des impacts négatifs sur la vie socio-économique de nombreux pays, dont la France et le Vietnam. La communauté vietnamienne en France ne fait pas exception.

Le rapport bilan pour le mandat 2019-2022 a mis en lumière des difficultés que l'UGVF a rencontrées durant ces 3 années dernières du fait de l'épidémie et de la distanciation sociale, ainsi que les efforts du le Comité d'administration pour maintenir les activités. Parmi elles, aider les personnes âgées avec une plateforme d'entraide, faire don de 10.000 doses de vaccins au Vietnam, développer l'usage des outils numériques pour relayer les actions... Lorsque la situation l'a permis, ledit Comité a repris l'organisation de grandes activités culturelles et sociales traditionnelles et surtout le combat pour aider les victimes de l'Agent Orange dans le pays et le soutien au procès de Mme Trân Tô Nga, appeler des dons pour les activités caritatives et d'entraides... "Durant la période de pandémie avec le confinement, pendant que la plupart des associations ont suspendu leurs activités, l'UGVF a pu assurer, sous différentes formes, l'essentiel de ses activités : action vers le Vietnam et vers la communauté des Vietnamiens de France. Cela dénote notre capacité d'adaptation, d'organisation et de notre esprit de créativité dans des circonstances difficiles", a conclu le rapport bilan.

S'exprimant lors du Congrès, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a hautement apprécié les contributions de l'UGVF, depuis sa fondation en 1919, et tout au long de l'histoire de la nation. Selon l'ambassadeur, l'UGVF devrait se montrer son rôle central au sein de la communauté vietnamienne en France, mais aussi dans le monde. Par conséquent, elle devra trouver de nouvelles approches dans le travail et l'organisation de ses activités pour attirer davantage les adhérents, notamment les jeunes. Pour ce faire, l'Ambassadeur a invité à l'UGVF à valoriser son innovation tant dans la réflexion, l'organisation et le personnel, tout en veillant à l'héritage de la tradition et de l'expérience accumulée au fil des années, tout en créant les conditions favorables pour que les idées nouvelles et créatives aient un espace à promouvoir. Avec la conviction que l'UGVF trouvera une nouvelle direction pour devenir l'un des acteurs centraux du mouvement communautaire vietnamien en France dans la nouvelle période, l'Ambassadeur s'est engagé de l'accompagner toujours dans le but de "construire une communauté unie, forte et envers la Patrie vietnamienne".

Des attentes au nouveau Comité d'administration

Lors du XVIe Congrès, les adhérents ont approuvé le Rapport final pour le mandat 2019-2022, la Charte et le Règlement de l'UGVF, la Résolution et l'Orientation pour la période 2022-2025, selon trois axes principaux : continuer à développer et diversifier les activités culturelles et sociales ; renforcer les actions de soutien au Vietnam, contribuant à son développement et promouvant son image en France ; renforcer l'intégration économique, politique et sociale de la communauté vietnamienne dans le pays d'accueil, en servant de passerelles entre le Vietnam et la France.

Le Congrès a élu un nouveau Comité d'administration de 28 membres et un Conseil représentatif et stratégique de 10 membres, dont la plupart étaient des réélus. M. Vuong Huu Nhân a été également réélu Président de l'UGVF pour le nouveau mandat.

Parlant de son plan d'action, Vuong Huu Nhân a fait savoir que dans les 3 prochaines années, il devrait faire ce qu'il a pas encore pu le faire à cause du Covid-19, réaliser encore plus d'action vers la communauté vietnamienne en France, vers la Patrie du Vietnam, et bien sûr rassembler toutes les associations vietnamiennes en France dans des actions communes pour développer des relations amicales entre la France et le Vietnam.

Avec une grande attente en faveur du nouveau Comité d'administration, M. Cân Van Kiêt, un patriarche de l'UGVF, a déclaré qu'actuellement, les trois quarts de ses membres étaient des jeunes, enfants de Vietnamiens d'outre-mer des troisième et quatrième générations, nés et grandis en France. Bien qu'ils parlent difficilement le vietnamien, ils sont d’origine vietnamienne et ont des sentiments pour le Vietnam. "J'espère que le nouveau Comité d'administration poursuivra le travail des prédécesseurs, continuera de soutenir la Patrie du Vietnam et réussir à mobiliser les enfants vietnamiens d'outre-mer dans les activités de l'UGVF", a-t-il confié.

Quant à la jeune Dô Linh Noémie, elle pense qu’en ce moment important, l'UGVF devrait "renouveler tant au niveau des membres que des activités" pour répondre aux besoins et attentes de la nouvelle génération. "J'espère que le Comité s'ouvre à d'autres voix, écoute ce que les jeunes génération ont à nous dire dans leur rapport avec le Vietnam, dans leur rapport d'entraide et de solidarité avec les différentes communautés en France qui sont mixtes, que soit des jeunes qui arrivent du Vietnam, des jeunes qui sont nés en France, et de prendre en compte l'ensemble de ses diversités pour pouvoir construire les projets de demain", a-t-elle partagé.