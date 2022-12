L'UE attache de plus en plus d'importance à ses relations avec l'ASEAN

Axel Goethals, directeur général de l’Institut européen d'études asiatiques (EIAS). Photo: VNA

L'UE commence à vraiment prêter attention et à attacher de l'importance à ses relations avec l'ASEAN, notamment dans le contexte géopolitique mondial actuel marqué par des conflits, selon Axel Goethals, directeur général de l’Institut européen d'études asiatiques (EIAS).



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations UE-ASEAN, prévu le 14 décembre prochain à Bruxelles, Axel Goethals a estimé que l’ASEAN était une région dynamique et que la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales ces derniers temps avait affecté l’UE et l’avait poussée à se concentrer davantage sur le renforcement de ses relations avec l'Asie. En outre, en raison des impacts des tensions sur le commerce mondial, l'UE doit diversifier ses sources d’approvisionnement et sa production ainsi que développer ses échanges commerciaux avec l'ASEAN.



Axel Goethals a estimé que la relation entre l'UE et l'ASEAN était un partenariat essentiel et que l'ASEAN était un partenaire majeur dans la mise en œuvre de la Stratégie de l'UE pour la Coopération dans la Région Indo-Pacifique annoncée en septembre 2021.



S’agissant du rôle du Vietnam dans les relations de coopération de l'UE, Axel Goethals a rappelé que le Vietnam était l'un des deux pays de l'ASEAN à avoir signé un accord de libre-échange (ALE) avec l'UE, l'EVFTA (European-Vietnam Free Trade Agreement). Cela pourrait être un modèle pour les autres pays membres de l'ASEAN dans leurs négociations d'ALE avec l'UE.

Axel Goethals a indiqué que le climat des affaires au Vietnam était attractif pour les investisseurs européens grâce aux efforts et aux soutiens du gouvernement et aux infrastructures en constante amélioration.