L'UE affirme que le Vietnam est un partenaire important

Photo d'illustration: vneconomy.vn

Le 22 février, le président de la Commission des Affaires étrangères (PE) du Parlement européen, David McAllister, a affirmé que l'Union européenne (UE) considérait le Vietnam comme un partenaire important et souhaitait continuer à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Reconnaissant les réalisations des relations dans le commerce, l'investissement et de la coopération bilatérale dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, David McAllister a déclaré que l'UE appréciait le soutien du Vietnam aux relations UE-ASEAN. Il a également indiqué que l'UE saluait la participation constructive de la délégation vietnamienne au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations UE-ASEAN à Bruxelles (Belgique) en décembre dernier.

Lors d'une conférence de presse à Jakarta lors de sa tournée en Asie du Sud-Est du 20 au 24 février en Indonésie et au Vietnam, David McAllister a souligné que l'UE et l'ASEAN étaient les deux organisations régionales les plus performantes au monde.

Concernant les questions abordées lors de sa visite à Jakarta du 20 au 22 février, le président de la Commission des Affaires étrangères du PE a réaffirmé que l'UE soutenait les efforts de l'ASEAN pour trouver une solution à la crise au Myanmar. Il a en outre souligné que l'UE était ferme dans sa position sur la nécessité de garantir le droit en Mer Orientale, ainsi que sur l'importance vitale d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation dans cette zone.

David McAllister a par ailleurs indiqué que l'UE aidait activement les pays de l'ASEAN à passer à des sources d'énergie plus propres et plus vertes.