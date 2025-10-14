L'organisation du Parti du gouvernement doit définir l’objectif de conduire le pays vers une ère de prospérité, selon To Lam

Le matin du 13 octobre, le 1er Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 s’est solennellement ouvert à Hanoï, avec la participation de 453 délégués représentant plus de 209.000 membres du Parti répartis dans 2.211 organisations de base.

Dans son discours d’orientation, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a souligné que l’organisation du Parti du gouvernement, une organisation directement subordonnée au Comité central, jouait un rôle central dans la direction et la supervision du gouvernement, du Premier ministre et des organismes du Parti rattachés dans la gestion de l’administration nationale, le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité ainsi que l’expansion des relations extérieures et de l’intégration internationale.

Le dirigeant a salué la préparation rigoureuse et méthodique du congrès, menée conformément à la Directive 45 du Bureau politique, tout en précisant que ce dernier avait formulé des observations importantes sur le Document et le travail du personnel du congrès.

Rappelant les défis exceptionnels et sans précédent auxquels le pays a dû faire face durant le mandat 2020-2025, le secrétaire général a souligné la solidarité, la créativité et la détermination de l’organisation du Parti du gouvernement dans la direction et l’action, contribuant à d’importants acquis globaux. Il a exprimé, au nom du Bureau politique et du Secrétariat, ses félicitations pour les résultats remarquables obtenus au cours de cette période.

Approuvant les grandes orientations et les objectifs fixés dans le Rapport politique et le programme d’action, il a mis en avant trois exigences clés : Unifier la pensée et définir clairement l’objectif de conduire le pays vers une ère de prospérité, de richesse, de civilisation et de bonheur ; renforcer la capacité de prévision, de direction et d’innovation dans la gestion de l’État, en proposant des orientations et solutions concrètes pour le développement économique, culturel et social, au service de l’amélioration du bien-être matériel et spirituel du peuple ; former une équipe de cadres et de fonctionnaires compétents et intègres, dotés de vision, de courage politique, de sens des responsabilités et de la volonté d’agir face aux défis.

Concernant les orientations économiques pour la période 2026-2030, To Lam a fixé pour objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres, en maintenant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l’inflation et en assurant les grands équilibres. Il a appelé à lever les obstacles à la production et aux affaires, à stimuler les moteurs de croissance traditionnels et à créer des percées dans les nouveaux domaines tels que l’économie numérique, verte et circulaire.

Le secrétaire général To Lam, les dirigeants du Parti et de l'État, les délégués présents au premier Congrès de l'organisation du Parti du gouvernement. Photo : VNA

Il a aussi exhorté à bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie et l’innovation, à renforcer l’autonomie technologique, à développer le marché intérieur et à diversifier les marchés extérieurs. Le dirigeant a demandé de s’attaquer résolument aux problèmes d’inondations et de pollution affectant la vie des habitants, et de planifier de manière proactive la prévention des catastrophes naturelles.

Le secrétaire général a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre les trois percées stratégiques : institution, infrastructures et ressources humaines. Il a appelé à moderniser le système éducatif national, à promouvoir les talents, à former des ressources humaines de haute qualité répondant aux exigences de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il a enfin souligné l’importance de développer la culture en harmonie avec l’économie et la société, de garantir l’égalité des sexes, de protéger les ressources naturelles, de s’adapter activement au changement climatique, de renforcer la défense, la sécurité et les relations extérieures, tout en consolidant la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale, dans un environnement de paix et de stabilité durable. -VNA/VI