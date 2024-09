L'Ordre de la défense de la Patrie à un militaire perdu la vie dans la lutte contre le typhon Yagi

Le colonel Nguyen Dinh Khiem. Photo: qdnd.vn



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a décidé de décerner l'Ordre de la défense de la Patrie de troisième classe au capitaine Nguyen Dinh Khiem, qui a perdu la vie en aidant les habitants dans la commune de Luc Hon, district de Binh Lieu, province de Quang Ninh (Nord) à faire face au typhon Yagi.

Cette décision visait à reconnaître les excellents services du capitaine Nguyen Dinh Khiem, chef de la compagnie 3, du bataillon 1 de la brigade 513 de la Région militaire 3, dans les missions de combat, de recherche et de sauvetage, contribuant à l'édification du socialisme et à la sauvegarde de la Patrie, a annoncé le 9 septembre le Département de l'information et de l'éducation du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam.

Il a été tué par la chute d'un arbre vers 8 heures du matin le 7 septembre alors qu'il aidait les habitants du village de Pat, commune de Luc Hon. Cette région a été directement touchée par le typhon Yagi. Il a été immédiatement envoyé à la polyclinique du district de Binh Lieu, mais est décédé des suites de blessures graves.

Le militaire a donné un brillant exemple de bravoure et de volonté de se sacrifier pour protéger les biens et la vie des gens, contribuant à valoriser la tradition des "soldats de l'Oncle Hô", a déclaré ledit Département.

Nguyen Dinh Khiem, né en 1997 dans la province de Ninh Binh (Nord), a rejoint l'armée en septembre 2015. Il a été promu au grade de colonel à titre posthume avant la date prévue, selon une décision signée le 9 septembre par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense.

Le même jour, le Secrétariat du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a décidé de remettre à titre posthume l'insigne de "Jeunesse courageuse" à Nguyen Dinh Khiem, a déclaré le Comité de la jeunesse militaire. -VNA/VI