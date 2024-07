L'Oraison funèbre prononcée par le président To Lam en commémoration du SG Nguyen Phu Trong

Le président To Lam prononce l'oraison funèbre en commémoration du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le 26 juillet, la cérémonie commémorative du camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a eu lieu solennellement selon les rituels de deuil national à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong à Hanoï et aussi. La cérémonie commémorative s'est également déroulée à la salle Thong Nhat à Hô Chi Minh-Ville et au village natal du secrétaire général dans la commune de Dong Hoi, district de Dong Anh à Hanoï.

Le membre du Bureau Politique, le président To Lam, président du Comité des funérailles, a lu l'oraison funèbre pour dire adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trong. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous l'intégralité de l'éloge funèbre.



"Chers compatriotes, camarades, soldats du pays et amis internationaux ! Chère famille du camarade Nguyen Phu Trong ! Aujourd'hui, avec une émotion et une tristesse infinies, le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam et le président de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les compatriotes et les soldats du pays, les compatriotes à l'étranger, les amis internationaux et la famille ont solennellement organisé la cérémonie commémorative et d’amener le camarade Nguyen Phu Trong à sa dernière demeure.

Le camarade Nguyen Phu Trong est un leader particulièrement remarquable, un brillant exemple d'étude et de suivi de l'idéologie, de l'éthique et du style de Ho Chi Minh, un membre inébranlable du Parti communiste ayant une grande réputation au sein de notre Parti, de notre État et de notre peuple, une personne incarnant pleinement les qualités, les talents, le courage et l’intelligence des générations des dirigeants vietnamiens de la période de Renouveau.

Son décès est une perte énorme et irréparable pour notre Parti, de notre nation et de notre peuple. Notre pays a perdu un leader talentueux. Le mouvement communiste et progressiste mondial a perdu un théoricien pointu. Les amis internationaux ont perdu un ami sincère et un camarade proche. La famille, la nation et la commune natale de Dong Hoi ont perdu un fils exceptionnel.

Près de 60 ans d'activités révolutionnaires riches et persistantes, le professeur, docteur et secrétaire général Nguyen Phu Trong, avec son intelligence érudite et aiguisée, a laissé à tout le Parti, à tout le peuple et à toute l'armée un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère.

En appliquant de manière cohérente et créative le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, avec le but de l'indépendance nationale et du socialisme, le penseur Nguyen Phu Trong, - un drapeau théorique du Parti, a clarifié la théorie du Parti sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam, sur le rôle du Parti communiste, sur l'économie de marché à orientation socialiste...