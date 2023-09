L'opinion publique salue les résultats de la visite du président américain au Vietnam

La visite d'État du président américain Joseph R. Biden au Vietnam et le rehaussement des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable ont été salués par des hommes politiques, des intellectuels et des médias internationaux.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite) et le président américain Joseph R. Biden au Vietnam à la cérémonie d'accueil, le 10 septembre. Photo: VNA

La Maison Blanche a annoncé le 10 septembre que le président Biden et le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong avaient rehaussé les relations entre les États-Unis et le Vietnam au niveau d'un partenariat stratégique intégral, renforçant ainsi la force et le dynamisme des relations bilatérales alors que les deux pays travaillent ensemble pour atteindre leurs objectifs communs de paix, de prospérité et de développement durable.

Le rehaussement sans précédent et important des liens bilatéraux, passant d'un partenariat intégral établi en 2013 à un partenariat stratégique intégral, est le résultat d'efforts intenses déployés par les deux gouvernements pour établir et renforcer une compréhension mutuelle et tracer une voie tournée vers l'avenir, les opportunités et les défis dans un monde en évolution rapide.

Le sénateur américain de l’Oregon Jeff Merkley et le sénateur américain du Maryland Chris Van Hollen ont publié la déclaration commune saluant l’établissement d’un partenariat stratégique intégral entre les États-Unis et le Vietnam. Ils ont souligné que cela permettra d'approfondir l'engagement des deux pays envers les programmes hérités de la guerre du Vietnam, notamment l'élimination des armes à sous-munitions et la dépollution de la dioxine. C’est également l'occasion d’élargir leur partenariat pour ouvrir la porte à de nouvelles opportunités d'investissement, notamment dans les technologies de pointe et l'énergie verte, qui bénéficieront aux deux pays.

Selon Andrew Wells-Dang, expert senior sur le Vietnam au Centre pour les affaires asiatiques de l'Institut américain pour la paix (USIP), la visite du président Biden au Vietnam témoigne d'un développement de la confiance, de la coopération, et de la diplomatie efficace entre Hanoï et Washington. Cette visite et le nouveau partenariat montrent le potentiel d'une forme unique de diplomatie multilatérale pour maintenir la paix.

Calvin Khoe, directeur de la recherche et de l'analyse de la Communauté de politique étrangère d'Indonésie (FPCI), a estimé que le renforcement des relations Vietnam-États-Unis au niveau d'un partenariat stratégique intégral a un impact positif, contribuant à la promotion des liens entre l'ASEAN et les États-Unis, au développement intégral de l'ASEAN, ainsi qu'à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région.

Mme Dewi Fortuna Anwar, présidente du conseil d'administration du Centre Habibie et co-fondatrice de la Communauté de politique étrangère d’Indonésie (FPCI), a salué le renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, affirmant que cela était dans l'intérêt mutuel et favoriserait la coopération bilatérale. Elle a souligné que le Vietnam était un membre "très important" de l'ASEAN, et que son adhésion en 1995 a contribué à la consolidation du bloc.

Les médias internationaux ont également couvert le rehaussement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, le considérant comme une étape importante dans les liens bilatéraux, tout en affirmant le rôle du Vietnam dans la région.

e journal japonais Nikkei Asia a cité le président Biden qui a déclaré que l'amélioration des relations avec le Vietnam visait à promouvoir le commerce, tout en soulignant une série de défis tels que la concurrence géo-économique et le changement climatique.

Selon les journaux japonais Asahi et Mainchi, avec le rehaussement de leurs liens, les deux pays visent à renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle et de la sécurité. Dans le même temps, cette visite montre que les deux parties conviennent de respecter mutuellement leurs institutions politiques et leur indépendance, selon le journal Nikkei.

Des articles des agences de presse Yonhap, Newsis et Asiatoday ont tous souligné que le Vietnam et les États-Unis avaient élevé leurs relations bilatérales au plus haut niveau, le "partenariat stratégique intégral". Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a déclaré que le Vietnam rehausse les relations entre les deux pays pour la paix, la coopération et le développement durable. Le président américain Biden a pour sa part affirmé que les relations bilatérales sont passées du conflit à la normalisation et "ont désormais atteint une nouvelle hauteur", cité l'agence de presse Yonhap.

SBS, l'une des plus grandes chaînes de télévision de la République de Corée, a cité l'expert Nguyen Khac Giang de l'Institut ISEAS de Singapour, affirmant que le renforcement des relations diplomatiques avec les États-Unis montre l'amélioration de la position du Vietnam.



L'agence de presse Reuters a cité le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, qui a déclaré que la visite du président Biden reflétait le rôle de premier plan du Vietnam parmi les partenaires des États-Unis dans la région. Selon CNN, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a qualifié les liens entre les États-Unis et le Vietnam de "relations importantes dans une région importante du monde".