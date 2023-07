L'opéra sur l'amitié Vietnam-Japon sera présenté à Tokyo en novembre

Le projet d'opéra « Princess Anio » marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon , doit entrer en scène à l'Université féminine Showa de Tokyo le 4 novembre.L'opéra est basé sur une véritable histoire d'amour entre le marchand japonais Araki Sotaro et la princesse Ngoc Hoa (appelée princesse Anio par les Japonais) à Hoi An, au Vietnam, à l'époque commerciale des Shuinsen au début du XVIIe siècle. Les chanteuses vietnamiennes Dao To Loan et Bui Thi Trang (soprano féminine) jouent la princesse, tandis que deux ténors masculins japonais, Kobori Yusuke et Yamamito Kohei, jouent le rôle de son amant.

Les artistes vietnamienne Dao Tô Loan et japonais Kobori Yusuke. Photo : VNA