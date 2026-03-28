L'Italie souhaite renforcer son partenariat stratégique avec le Vietnam

L'ambassadrice du Vietnam, Nguyen Phuong Anh et le président italien Sergio Mattarella. Photo: Ambassade du Vietnam en Italie

L’Italie souhaite poursuivre le renforcement de son partenariat stratégique avec le Vietnam, en mettant l’accent sur l’intensification de la coopération dans de nombreux domaines, a déclaré le président italien Sergio Mattarella lors d’une réception organisée à l’occasion de la présentation des lettres de créance de l’ambassadrice du Vietnam, Nguyen Phuong Anh.

Le président Sergio Mattarella a félicité la diplomate pour sa nomination et s’est dit convaincu qu’au cours de son mandat, elle contribuerait activement à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur. Saluant les progrès socio-économiques du Vietnam, il a souligné que ce dernier figurait parmi les partenaires clés de l’Italie en Asie du Sud-Est.

Le président italien s’est également félicité du développement soutenu des relations italo-vietnamiennes, ainsi que de la coordination étroite entre les deux pays sur les questions internationales. Évoquant ses précédentes visites au Vietnam, il a indiqué en conserver d’excellents souvenirs, tant du pays que de son peuple.

De son côté, l'ambassadrice a transmis au président Sergio Mattarella les salutations des dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale vietnamiens. Elle a souligné que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec l’Italie, fondées sur une confiance politique solide et une coopération multiforme.

La diplomate a également exprimé sa volonté de contribuer activement au renforcement des relations bilatérales, notamment dans des domaines d’intérêt commun tels que le commerce, l’investissement, les hautes technologies et les échanges culturels. -VNA/VI