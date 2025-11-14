L'intégration internationale, priorité stratégique décrite dans les projets de documents du 14e Congrès du Parti

L'intégration Internationale, priorité stratégique décrite dans les projets de documents du 14e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Dans un contexte international marqué par des mutations rapides, les projets de documents soumis au 14ᵉ Congrès national du Parti placent, pour la première fois, la diplomatie et l'intégration internationale au même niveau que la défense et la sécurité.

Selon Ta Hoàng Linh, chef du Bureau du Comité interministériel d'intégration économique internationale, cette orientation traduit "une avancée majeure dans la pensée stratégique du Parti" et l'affirmation d'une posture d'intégration "active et continue" du Vietnam.

L'intégration ne se limite pas à l'ouverture des marchés, mais exige un renforcement des capacités internes pour s'aligner sur les standards mondiaux, tout en garantissant la sécurité nationale et la préservation de l'identité culturelle.

Pour institutionnaliser efficacement cette orientation, Ta Hoàng Linh a insisté sur la nécessité de lier étroitement intégration et développement de la force intérieure. L'intégration ne se limite pas à l'ouverture des marchés ; elle doit s'accompagner du renforcement de la compétitivité, de l'innovation technologique, du développement des ressources humaines et de l'augmentation de la valeur ajoutée domestique, a-t-il fait savoir. Abordant la nouvelle phase d'intégration approfondie, Ta Hoàng Linh a identifié trois exigences majeures : construire une économie autonome et compétitive fondée sur la science, la technologie et l'innovation ; perfectionner les institutions et améliorer la capacité de mise en œuvre des engagements internationaux ; et améliorer la qualité des ressources humaines, un facteur clé déterminant la compétitivité à long terme du pays.

Concernant l'avenir des accords de libre-échange (ALE), il a recommandé d'accélérer les négociations visant à actualiser les ALE existants afin d'élargir l'accès aux marchés, d'examiner la possibilité d'engager des négociations en vue de nouveaux ALE avec des partenaires stratégiques, de garantir une coordination interministérielle efficace.

Le travail d'information et de communication doit également être renforcé afin d'aider les entreprises à mieux comprendre les avantages, obligations et opportunités offerts par les ALE, leur permettant ainsi d'élargir leurs marchés et de s'intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales. -VNA/VI