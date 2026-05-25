L'industrie biotechnologique : un nouveau potentiel de percée

Des professeurs de l'Académie vietnamienne d'agriculture encadrent directement les étudiants dans l'apprentissage des techniques analytiques en laboratoire. Photo : VNA

Dans son ambition de devenir le premier pôle scientifique, technologique et d’innovation d’Asie du Sud-Est, Hô Chi Minh-Ville concentre désormais ses efforts stratégiques sur le développement de l’industrie biotechnologique. La métropole considère ce secteur comme un levier majeur pour stimuler la croissance verte et atteindre ses objectifs de développement durable.

À l’échelle mondiale, l'industrie biotechnologique s’impose déjà comme un pilier de l’économie de la connaissance, jouant un rôle stratégique dans la santé publique, l’agriculture de haute technologie, l’environnement et l'économie verte. La bioéconomie mondiale devrait contribuer à hauteur de plus de 2 700 milliards de dollars par an au cours des prochaines années. Conformément à la Résolution n°36-NQ/TW du Bureau politique sur le développement et l’application des biotechnologies au service du développement durable du pays dans le nouveau contexte, le Vietnam ambitionne de faire des biotechnologies un secteur technico-économique majeur et de se hisser parmi les leaders asiatiques dans certains domaines.

Pour Hô Chi Minh-Ville, la science, la technologie et l’innovation sont considérées comme les principaux moteurs de développement dans la nouvelle phase de croissance. Selon Lam Dinh Thang, directeur du Service municipal des Sciences et des Technologies, la transition verte et l'économie circulaire représentent à la fois des impératifs de durabilité et des opportunités précieuses pour restructurer le modèle économique, renforcer la compétitivité et créer de nouvelles dynamiques de croissance.

Depuis 2013, la Bourse technologique de la ville a organisé 24 éditions spécialisées du Techmart dans des domaines tels que l’agriculture de haute technologie, les biotechnologies, la santé, la transformation numérique et les villes intelligentes. Ces événements ont permis à plus de 1 500 organismes de présenter plus de 6 000 technologies et équipements, tout en renforçant progressivement les liens entre instituts de recherche, universités, entreprises et collectivités locales.

Selon la professeure agrégée, Dr Truong Hai Nhung, de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, la ville possède l'écosystème de recherche et d'application le plus vaste du pays. Cet ensemble regroupe l'Université nationale, le Centre de biotechnologie, le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), des hôpitaux spécialisés et un vaste réseau d'experts. Cette synergie permet d'établir une chaîne de valeur complète allant de la recherche fondamentale et des essais à la production et la commercialisation de produits de haute technologie sous marque vietnamienne.

Dans la région du Sud-Est, la biotechnologie joue un rôle crucial pour l'agriculture urbaine, circulaire et les technologies post-récolte. Les technologies d’édition génétique, les micro-organismes fonctionnels, les enzymes, les protéines alternatives et la biologie numérique contribueront à créer des produits agricoles à forte valeur ajoutée, à réduire les émissions et à renforcer l’adaptation au changement climatique.

Pour libérer pleinement ces ressources, la ville doit expérimenter de manière encadrée les nouvelles technologies, notamment génétiques et des cellules souches, afin d’accélérer la commercialisation des produits. Elle entend également renforcer la coopération entre l’État, les universités et les entreprises dans la recherche-développement, tout en créant un centre régional intégré de recherche, d’essais et de production biotechnologique destiné à devenir un pilier de l’écosystème biotechnologique du Sud du Vietnam. -VNA/VI