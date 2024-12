L'importance du tourisme dans la promotion du développement rural

La première Conférence des Nations Unies sur le tourisme pour le développement rural et la deuxième réunion annuelle des meilleurs villages touristiques du Réseau touristique des Nations Unies se sont ouvertes mardi matin 10 décembre dans la province de Quang Nam (Centre), avec la participation de 300 délégués provenant de 50 pays et territoires.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong a estimé que ces dernières années, le tourisme avait contribué à transformer de nombreuses zones rurales démunies en zones rurales agréables à vivre.

Le tourisme rural contribue non seulement à favoriser le développement socio-économique et la restructuration de l'économie rurale, à protéger les paysages et l'environnement, à préserver l'identité culturelle traditionnelle, mais aussi à réduire l'écart entre les zones rurales et urbaines, a-t-il poursuivi.

La directrice exécutive de ONU Tourisme, Zoritsa Urosevic, a affirmé que cette conférence représente une étape importante de l'organisation dans la recherche de solutions pour développer et promouvoir les produits du tourisme rural, appliquer de nouvelles initiatives, contribuant à la reprise et au développement du tourisme durable.

L'événement démontre également le fort engagement de l'ONU Tourisme à donner la priorité à la promotion du tourisme rural, qui constitue le fondement du développement rural durable, a-t-il souligné.\



A cette occasion, des délégués ont visité le village maraîcher de Trà Quê qui a été élu l'un des meilleurs villages touristiques du monde en 2024, le village de poterie de Thanh Hà et la vieille ville de Hôi An, reconnue site du patrimoine mondial de l'UNESCO. -VNA/VI