L'importance du cadre du Partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis

Le vice-président de l'Assemblée nationale Trân Quang Phuong et la présidente de la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine du Congrès américain, Reva Price. Photo: VNA

Le vice-président a salué la visite de la délégation à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Selon lui, le Vietnam apprécie le soutien des États-Unis à un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère", et considère les États-Unis comme l'un de ses plus importants partenaires commerciaux.

Il a hautement apprécié le soutien bipartisan du Congrès américain au développement des relations bilatérales, notamment les contributions de personnalités telles que feu le sénateur John McCain, le sénateur Patrick Leahy, ainsi que les sénateurs John Kerry, Tammy Duckworth et Steve Daines. Il a proposé de renforcer les échanges entre parlementaires et d'intensifier la collaboration pour approfondir davantage le partenariat stratégique intégral.

Selon lui, ce nouveau cadre relationnel offre un élan et de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération dans tous les canaux et tous les domaines, y compris les relations parlementaires et des secteurs clés tels que l'innovation, l'intelligence artificielle, la formation de ressources humaines.

Il a appelé la président et les membres de l'USCC à soutenir la reconnaissance du statut d'économie de marché du Vietnam et à promouvoir son retrait des listes de contrôle des exportations stratégiques D1 et D3.

Reva Price et les membres de la délégation ont exprimé leur forte impression devant le développement vigoureux du Vietnam et des relations vietnamo-américaines lors de ces dernières années. Ils ont affirmé que le Vietnam est un partenaire important des États-Unis dans la région. Ils ont exprimé leur accord sur l'importance du partenariat stratégique intégral, affirmant leur volonté de promouvoir les relations et la coopération bilatérales afin d'apporter des résultats concrets aux populations et aux entreprises des deux pays.