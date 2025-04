L'importance de la victoire du 30 avril soulignée lors d'un séminaire à Paris

Des expatriés vietnamiens et des amis français se sont réunis à Paris le 26 avril pour un séminaire afin de souligner l'importance historique de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam, il y a 50 ans.

Les intervenants ont souligné l'importance de la résistance du Vietnam au colonialisme français et à l'impérialisme américain, les contributions de la communauté vietnamienne durant ces 30 années de lutte et le rôle important des mouvements pacifistes en France.

L'historien Alain Ruscio a affirmé que cet anniversaire était l'occasion de revenir sur les raisons de la victoire du Vietnam et sur la forte solidarité internationale manifestée pendant la guerre, en particulier l'important mouvement pacifiste français qui a apporté un soutien politique, matériel et moral au Vietnam.

S'adressant à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Alain Ruscio a décrit la victoire du 30 avril comme « une résonance historique d'ampleur mondiale », soulignant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un événement entre le Vietnam et les États-Unis, mais d'un symbole de justice internationale.

Nguyen Van Bon, ancien vice-président de l'Association des Vietnamiens de France (UGVF), a rappelé que les racines du mouvement patriotique vietnamien en France remontaient à la génération du président Hô Chi Minh. Parmi eux, les travailleurs vietnamiens enrôlés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se sont progressivement organisés et, après le succès de la Révolution d'août 1945, ont mobilisé des centaines de milliers de personnes pour soutenir la cause vietnamienne.

Lors des négociations de paix en France en 1946, le Président Hô Chi Minh a chargé les Vietnamiens d'outre-mer de devenir « ambassadeurs du peuple vietnamien ». De là est né un puissant mouvement patriotique, solidaire du Vietnam dans sa résistance au colonialisme et à l'impérialisme. Nguyen Van Bon a exprimé sa fierté de voir le Vietnam aujourd'hui devenir une nation intégrée, souveraine et pacifique, gagnant un respect croissant sur la scène internationale.

Lors du séminaire, des chercheurs, des témoins français et des amis de longue date du Vietnam ont partagé leurs expériences et leurs points de vue, soulignant le développement du Vietnam et l'amitié durable entre le Vietnam et la France.

De nombreux participants français, dont Isabelle Lopes, ont exprimé leur profonde émotion en découvrant l'histoire de la lutte du Vietnam et ont salué les efforts collectifs et l'unité du peuple vietnamien. « C'est vraiment émouvant de découvrir l'histoire du Vietnam et les mouvements de solidarité qui ont soutenu son peuple », a-t-elle déclaré.

En parallèle du séminaire, l'UGVF a présenté plusieurs publications présentant les contributions de l'association à la résistance et à la construction nationale du Vietnam. - VNA/VI