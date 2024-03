L'importance de la protection des citoyens et de la souveraineté de la mer et des îles

Depuis 2022, les déplacements internationaux ainsi que ceux des citoyens vietnamiens à l'étranger se sont complètement rétablis, la demande de travail, d'études et de tourisme de la population augmentant rapidement.

Rapatriement des citoyens vietnamiens du Myanmar. Photo: VNA

C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son dans son rapport destiné aux députés de l'Assemblée nationale, concernant la protection des citoyens, des pêcheurs vietnamiens à l'étranger.

Selon les statistiques, plus de 3,82 millions de citoyens vietnamiens sont partis à l'étranger en 2022 et ce chiffre est passé à près de 10,1 millions en 2023. L'augmentation du nombre de citoyens vietnamiens partant à l'étranger à des fins différentes montre notre haut niveau d'intégration, créant de nombreuses opportunités ainsi que des problèmes complexes, posant de nombreux défis pour le travail consulaire et la protection des citoyens vietnamiens à l'étranger.

Face aux évolutions complexes de la situation mondiale, les agences compétentes ont suivi de près la situation et étaient prêtes à mener un travail de protection des citoyens.

Concernant la protection des citoyens contre les escroqueries et le travail forcé, en 2023, le ministère des AE s'est coordonné avec les autorités locales du Cambodge, des Philippines, de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar pour sauver, protéger et soutenir le rapatriement d'environ 1.500 citoyens.

Le gouvernement a demandé aux ministères, branches et localités concernés de mettre en œuvre de nombreuses solutions, telles que la sensibilisation de la population aux pièges et aux escroqueries liées au travail illégal à l'étranger, la promotion de la coopération avec les pays dans la région dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la migration clandestine.

Pour les pêcheurs opérant dans les régions des archipels de Hoang Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratleys) du Vietnam, le ministère des AE a à plusieurs reprises protesté et émis des notes diplomatiques condamnant les actions d'intervention, de contrôle et de saisie illégale des biens des navires de pêche vietnamiens opérant légalement dans les eaux vietnamiennes, affirmant la souveraineté du Vietnam sur ces archipels, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. -VNA/VI