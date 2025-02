L'impact des infrastructures sur le marché immobilier

Des experts prédisent que l'immobilier restera un bon canal d'investissement en 2025. Les facteurs affectant les valeurs immobilières et les activités d'investissement diminuant, le marché immobilier disposera d'une plus grande marge de croissance. Le segment le plus actif du marché devrait être celui des infrastructures, avec de fortes fluctuations.

Le Dr Tran Kim Chung, ancien directeur adjoint de l'Institut central de recherche en gestion économique, estime que le segment le plus dynamique du marché immobilier en 2025 sera celui lié aux infrastructures. Le développement synchronisé de l'aéroport de Long Thanh, de l'autoroute Nord-Sud, de la route Hô Chi Minh, de la ligne ferroviaire à grande vitesse, ainsi que la politique de développement des villes TOD (modèle de développement urbain axé sur les transports en commun), devraient stimuler une nouvelle phase de croissance pour ce marché.

Le marché de l'immobilier industriel présente également un potentiel important. Selon M. Chung, en 2025, parallèlement à l'afflux continu de capitaux d'IDE au Vietnam, le développement solide et synchronisé du réseau d'infrastructures favorisera l'expansion des zones industrielles, créant une dynamique positive pour ce segment.

Huynh Tuan Kiet, responsable du département marketing du logement chez CBRE Vietnam, souligne que les infrastructures sont un facteur déterminant pour le marché immobilier. Par exemple, le plan d'investissement public du gouvernement dans le Sud comprend de nombreux projets d'aéroports, de rocade, d'autoroutes...

Les rocades et les autoroutes favoriseront le développement de zones urbaines périphériques, ouvrant des opportunités pour les provinces de Binh Duong et de Long An, ou les districts suburbains tels que Binh Chanh et Cu Chi à Hô Chi Minh-Ville.

Au Sud, Dông Nai est un pôle majeur, avec plusieurs plans de développement des infrastructures de transport. Récemment, cette province a proposé de construire un tunnel sous la rivière, au lieu du pont initialement prévu (le projet de pont Cat Lai reliant la ville de Thu Duc à Hô Chi Minh-Ville au district de Nhon Trach dans la province de Dông Nai).

Nguyen Thanh Sang, directeur général de la société immobilière SG Holdings, affirme que l'immobilier reste un placement prisé des investisseurs pour constituer un patrimoine, à condition de choisir le bon moment.

Au Nord, la dynamique immobilière liée aux infrastructures est moins forte qu'au Sud, mais de nombreuses zones conservent un potentiel de croissance.

Nguyen Quoc Anh, directeur général adjoint de Batdongsan.com.vn, souligne que le marché immobilier offre encore de nombreuses opportunités grâce à la bonne croissance des prix. Dans les années à venir, le nord et surtout l'est de Hanoï attireront de nombreux investisseurs en raison de la présence de grands projets urbains en périphérie.

À Hanoï, les districts de Dông Anh et de Me Linh devraient connaître une croissance de l'offre et des transactions. L'est de Hanoï bénéficie d'un important fonds foncier et d'une offre immobilière diversifiée, ainsi que d'infrastructures de transport étendues, telles que les rocades 2 et 3, et les ponts Chuong Duong, Thanh Tri et Vinh Tuy.

De plus, il est prévu d'accélérer la planification des lignes de métro 1 et 8 pour relier l'est au centre de Hanoï. Ces facteurs devraient stimuler le développement du marché immobilier dans l'est de Hanoï. - VNA/VI