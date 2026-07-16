L'ICISE invitée à promouvoir la connexion entre le Vietnam et la communauté scientifique internationale

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam » et directeur du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE). Photo: VNA

Le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung a reçu le 15 juillet à Hanoï, le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam » et directeur du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE).

Lors de cette rencontre, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les contributions constantes du professeur Tran Thanh Van et de l'Association « Rencontres du Vietnam » au développement des sciences et des technologies nationales. Leurs actions permettent de connecter la communauté scientifique internationale au Vietnam et de renforcer le prestige académique du pays à l'échelle mondiale.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam » et directeur du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE). Photo: VNA

Le dirigeant a mis en avant les résultats de l'ICISE, un modèle fonctionnant en dehors du secteur public qui s'est imposé comme une institution reconnue. Chaque année, ce centre accueille des milliers de chercheurs pour des conférences internationales. Parmi eux, plus de 20 professeurs lauréats du prix Nobel se sont rendus à Quy Nhon, dans la province de Gia Lai, pour participer à des travaux de recherche.

​Ces activités ont favorisé la création de groupes de recherche performants. C'est le cas de l'Institut de recherche scientifique interdisciplinaire (IFIRSE). Fondé en 2015 et reconnu dès 2019 parmi les instituts vietnamiens les plus performants, l'IFIRSE développe de nouvelles équipes dédiées notamment aux technologies quantiques, un domaine jugé important pour l'avenir scientifique du pays.

​Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a rappelé que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, mettant l’accent sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

​Le Parti et l'État accélère la mise en œuvre de la résolution 57-NQ/TW relative aux percées en matière scientique, technologie, d’innovation et de transformation numérique nationale. Dix-huit mois après son lancement, la résolution affiche des résultats positifs, mais sa poursuite nécessite la participation active du système politique, des universités, des secteurs public et privé, ainsi que des intellectuels vietnamiens résidant à l'étranger.

​Dans ce contexte, le vice-Premier ministre a exprimé le souhait que le professeur Tran Thanh Van, l’Association « Rencontres du Vietnam » et l'ICISE continuera d'attirer plus de scientifiques et chercheurs internationaux au service du développement national.

​De son côté, le professeur Tran Thanh Van a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement et le ministère des Sciences et des Technologies pour leur soutien. Il a affirmé sa volonté de poursuivre la coopération scientifique internationale et la formation de ressources humaines qualifiées.​

Le professeur Tran Thanh Van a suggéré la mise en place d'un mécanisme de soutien stable à moyen et long termes pour l'ICISE, par l'intermédiaire de la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED). Ce soutien permettrait de pérenniser les colloques, d'attirer des experts et d'aider les jeunes chercheurs vietnamiens.​

Enfin, il a proposé de renforcer les actions pour rapprocher la science du grand public, en particulier des jeunes générations, afin de susciter l’enthousiasme et construire un fondement solide pour le développement scientifique du Vietnam. -VNA/VI