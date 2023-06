L'ICHAM organise le tournoi de golf "The First ICHAM CUP"

Conférence de presse à Hanoï pour lancer le tournoi de golf "The First ICHAM CUP", le 31 mai. Photo : Hoàng Phuong/CVN

"Le tournoi de golf The First ICHAM CUP se déroulera du 31 mai au 8 juillet sur le terrain de golf Dâm Vac, dans la province septentrionale de Vinh Phuc", a annoncé le président de la Chambre de Commerce d'Italie au Vietnam (ICHAM), Michele D'Ercole, lors d'une conférence de presse tenue le 31 mai à Hanoï. C'est la première fois que l'ICHAM organise un tel événement sportif.



Selon le comité d'organisation, le tournoi réunira une centaine de golfeurs, dont des hommes d'affaires, des partenaires et des membres de l'ICHAM. Parallèlement au tournoi, la Chambre de Commerce d'Italie au Vietnam organisera un séminaire sur l'économie verte et la transition énergétique, ainsi que des rencontres d'entrepreneuriat.



Ce tournoi se déroulera avec quatre poules distinctes : A, B, C, et une pour les femmes. Chaque poule attribuera un premier, un deuxième et un troisième prix, avec des récompenses de grande valeur. En plus de ces prix, il y aura également des récompenses spéciales telles que le prix pour le joueur masculin ou féminin avec le coup de départ le plus éloigné, le prix "Hole in one" ou encore le prix du joueur le plus talentueux...



Renforcer les relations bilatérales



L'organisation du tournoi de golf "The First ICHAM CUP" offre une opportunité précieuse de renforcer les liens entre les hommes d'affaires vietnamiens, italiens et d'autres pays présents au Vietnam. En favorisant les rencontres et les échanges dans un contexte sportif, le tournoi contribuera à resserrer les relations entre les communautés d'entrepreneurs des différents pays.



L'ambassadeur d'Italie au Vietnam, Antonio Alessandro, souligne également que cet événement offre une plateforme pour promouvoir le développement du tourisme sportif et renforcer les liens d'amitié entre le Vietnam et l'Italie.



"Le golf est surtout connu pour être un divertissement, mais aujourd'hui, il évolue pour devenir une activité professionnelle. Je constate qu'au Vietnam, de plus en plus de personnes suivent des cours d'entraînement de golf, et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. J'espère que ce tournoi sera l'occasion pour nos deux pays de se connecter à travers ce sport", a déclaré le diplomate.



Cette manifestation vise à célébrer plusieurs événements importants, notamment les 50 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie (23 mars 1973), le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique (2013-2023) et les 15 ans de la présence de l'ICHAM au Vietnam.



Au cours des 15 dernières années, l'ICHAM a apporté un soutien continu aux organisations et aux entreprises italiennes et vietnamiennes dans leur recherche de partenaires potentiels. Cela s'est concrétisé par la réalisation d'études de marché, l'organisation de forums d'affaires, de conférences et d'ateliers techniques axés sur les domaines prometteurs des deux pays.