L'IA - un nouveau levier pour le commerce électronique vietnamien

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Dans le cadre de la première Foire d'Automne 2025, le Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé, le 1er novembre à Hanoï, une conférence sur le développement des bases de données numériques, placée sous le thème "AI Commerce - Créer une nouvelle génération de croissance".

L'événement visait à aider les entreprises vietnamiennes à mieux comprendre la construction et l'exploitation des bases de données commerciales numériques, considérées comme un socle essentiel de la transformation digitale et de l'intégration économique numérique mondiale.

Selon Lai Viet Anh, directrice adjointe dudit Département, dans un contexte de croissance rapide de l'économie numérique, le commerce électronique est devenu un nouveau pilier de croissance. Cependant, pour créer véritablement une nouvelle génération de croissance, il convient de rappeler le rôle central de l'intelligence artificielle (IA) et du Big Data.

"L'IA n'est pas qu'un simple outil technologique, mais une stratégie clé permettant de transformer la masse de données en avantage concurrentiel et d'accélérer la croissance exponentielle à l'ère numérique", a-t-elle souligné.

Le commerce électronique s'impose aujourd’hui comme un levier majeur de l'économie numérique mondiale, avec un chiffre d'affaires mondial de la vente au détail en ligne estimé à 6 860 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente.

Le Vietnam figure parmi les marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide d'Asie, avec un chiffre d'affaires dépassant 300 000 milliards de dôngs au cours des neuf premiers mois de 2025.

Selon Nguyên Huu Tuân, directeur du Centre de développement du commerce électronique et des technologies numériques, l'IA redéfinit l'ensemble de la chaîne de valeur - des ventes et paiements jusqu'à la relation client - grâce à des technologies telles que le livestream shopping, la réalité augmentée ou encore la gamification.

Plusieurs entreprises vietnamiennes, dont Metric.vn et MISA, ont présenté leurs solutions d'analyse de données en temps réel et leurs agents commerciaux virtuels capables d'interagir 24h/24 avec les clients.

De son côté, Nguyên Trung Thành, représentant de NextGenAI, a souligné que l'IA ne remplace pas l'humain, mais l'assiste dans les tâches répétitives, lui permettant ainsi de se concentrer sur la créativité et la conclusion des ventes.

Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique estime que la synergie entre technologie et foires commerciales ouvre une nouvelle ère pour les entreprises vietnamiennes dans le domaine du commerce numérique. -VNA/VI