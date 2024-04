L'Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2 sauve une petite fille cambodgienne atteinte d'une grave dengue

L'Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2 à Hô Chi Minh-Ville vient de réussir à sauver une petite fille cambodgienne qui souffrait d'une grave dengue, a annoncé ledit hôpital le 11 avril.

La petite fille C.C.V (4 ans) vivant dans une localité cambodgienne frontalière du Vietnam a été transportée à l'Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2 le 26 mars dans un état critique en raison de la dengue. Les médecins ont rapidement mis la patiente sous respirateur, l'ont traitée avec une solution électrolytique de haut poids moléculaire et ont utilisé des médicaments vasoactifs et cardiaques. La patiente a également reçu un traitement continu de dialyse et de préservation du foie...

Selon ses proches, la petite fille avait eu une forte fièvre pendant deux jours consécutifs et avait été soignée dans un établissement médical au Cambodge, mais son état ne s'était pas amélioré. Le troisième jour, elle avait vomi du sang et avait une forte fièvre. Sa famille l'avait donc emmenée dans une clinique privée de la province vietnamienne de Binh Phuoc pour un examen et des tests. Selon les résultats, elle souffrait de dengue. Ensuite, la famille avait rapidement décidé de l'emmener à l'Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2.

Selon le docteur Do Chau Viet, chef du Département de soins intensifs de l'hôpital, à ce jour, la dialyse a été arrêtée et la fillette a quitté le Département de soins intensifs. Elle reçoit une nutrition améliorée et sortira prochainement de l’hôpital.

Comme sa famille se trouve dans une situation difficile, l'hôpital a mobilisé des généreux donateurs pour prendre en charge ses frais de traitement. –VNA/VI