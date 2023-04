L'Hôpital FV de Ho Chi Minh-Ville : Efforts pour améliorer la qualité médicale internationale

Au cours des 20 ans de présence au Vietnam, l'Hôpital international franco-vietnamien (FV) de Ho Chi Minh-Ville a traité près de 5 millions de patients, avec 75% sont des Vietnamiens, 25% sont des étrangers.

La célébration du 20e anniversaire de l'Hôpital FV. Photo: VNA

Ces informations ont été données lors de la célébration du 20e anniversaire de l'Hôpital FV, le 9 avril dans la mégapole du Sud.

L'Hôpital FV a été construit et officiellement mis en service en mars 2003. Il s'agit du premier hôpital privé à 100% capitaux étrangers au Vietnam doté d'équipements modernes de pointe et d'une équipe de médecins et d'infirmières expérimentés.

Dans un effort pour améliorer la qualité des soins de santé au Vietnam répondant aux normes internationaux, l'Hôpital FV a aidé les habitants à bénéficier de services de santé de haute qualité. L'Hôpital FV est devenu le premier hôpital au Sud du Vietnam d’avoir répondu le label de qualité de la Commission mixte internationale (JCI) - la plus prestigieuse unité d'évaluation de la qualité médicale au monde.

Actuellement, l'Hôpital FV compte 230 lits, 36 spécialités avec une capacité de recevoir 1.500 patients/jour. En particulier, depuis 2006, l'Hôpital FV a créé un fonds caritatif en faveur des enfants et a invité de nombreux chirurgiens de premier rang du monde à venir Vietnam pour traiter plus de 600 enfants défavorisés souffrant de malformations congénitales.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a reconnu les contributions de l'Hôpital FV dans le soin de santé des habitants de la ville au fil des ans, en particulier lors de l'épidémie de COVID-19.

Il a espéré qu’avec ses avantages, l'hôpital FV aiderait la ville à développer le tourisme médical.