L'hôpital de campagne No 4 de niveau 2 relève au Département des opérations de maintien de la paix

L'hôpital de campagne No 4 de niveau 2 a été transféré de l'Université de médecine militaire du Vietnam au Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

Le département travaillera en étroite collaboration avec l'université et les agences concernées pour s'assurer que l'hôpital s'acquitte de ses tâches.



Les officiers, le personnel médical et le personnel de l’hôpital ont suivi une formation en expertise, militaire, politique et langues étrangères, conformément aux normes des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé.



L'hôpital de campagne No 4 de niveau 2 a été créée en novembre 2021 avec 63 membres officiels.



Il doit partir, le 27 avril, avec la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé pour exercer ses fonctions à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).



Le premier hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam est parti pour la MINUSS en octobre 2018 ; le deuxième, en novembre 2019 et le troisième, au début de 2021.