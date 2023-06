L'Hôpital 108 et des hôpitaux belges renforcent leur coopération dans le traitement du cancer

Pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la Belgique dans le traitement du cancer de hautes technologies, une délégation de l'Hôpital central militaire 108 a visité et travaillé avec de principales installations médicales belges du 5 au 12 juin.

La délégation vietnamienne visite le Centre de protonthérapie Particle. Photo: VNA

La délégation, dirigée par le général de division Mai Hong Bang, directeur de l'Hôpital, a visité l'Hôpital universitaire de Liège et le Centre de protonthérapie Particle de l'Hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven), deux installations médicales principales en Belgique qui utilisent les technologies de pointe en radiothérapie anticancéreuse.

La délégation vietnamienne a échangé avec des hôpitaux belges des expériences professionnelles, notamment en matière de traitement du cancer via la radiothérapie, et plus particulièrement la radiothérapie protonique - la technologie la plus avancée en la matière aujourd'hui -, offrant une précision et une sécurité élevées, ainsi qu'une réduction des effets secondaires sur les tissus sains, et du risque de cancer secondaire.

Au Centre de protonthérapie Particle, la délégation vietnamienne a eu l'occasion de découvrir les installations et le modèle de fonctionnement de l'Hôpital universitaire de Louvain, et plus particulièrement le processus de diagnostic et de traitement des patients atteints de cancer via la radiothérapie protonique.

Des professeurs et experts vietnamiens ont également eu l'opportunité de discuter avec le chef du département de radiothérapie et oncologie, Jean-François Daisne, afin de mieux comprendre les avantages des équipements de radiothérapie protonique dans le traitement du cancer.