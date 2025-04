L'histoire et les légendes vietnamiennes sur la scène française

Dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques franco-vietnamiennes et à l'occasion du 50e anniversaire de la fin des guerres au Vietnam, le metteur en scène Olivier Dhénin Hữu a présenté, la semaine dernière à Paris, au public français trois pièces de théâtre et opéras originaux, inspirés des légendes et de l'histoire du Vietnam, laissant des impressions profondes dans le cœur des spectateurs.

Intitulés "Le Dragon d'Or" et "Le Pêcheur au fond de la tasse à thé", deux opéras originaux basés sur d'anciennes légendes vietnamiennes sont le fruit de la collaboration entre le dramaturge, poète et metteur en scène franco-vietnamien Olivier Dhénin Hữu et le talentueux compositeur Benjamin Attahir. Ces deux œuvres ont été présentées à l'Opéra de Saigon et au Théâtre Hồ Gươm de Hanoï en novembre 2023 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam.

Nouvellement présentés en diptyque, ces deux œuvres lyriques mises en musique par Benjamin Attahir dévoilent l'âme vietnamienne millénaire au travers de scènes enchantées. Cette nouvelle version scénique est conçue pour trois solistes principaux accompagnés d'un chœur d'enfants représentant les animaux sacrés du Vietnam : la licorne, le dragon, le phénix et la tortue.

"Le Dragon d'or" raconte l'histoire d'un Chinois venu en Annam à la recherche d'un Dragon d'Or au fond d'un lac, croyant que s'il pouvait placer les ossements de son père dans la gueule du dragon, il deviendrait roi. Un jeune pêcheur accepte cette mission mais substitue les ossements, plaçant ceux de son propre père dans la gueule du dragon au lieu de ceux du Chinois. Ce pêcheur devient ensuite le roi Đinh Tien Hoang.

Une scène dans la pièce "Le Pêcheur au fond de la tasse à thé" du metteur en scène Olivier Dhénin Hữu. Photo : Thu Hà/VNA

"Le Pêcheur au fond de la tasse à thé", quant à elle, est l'histoire tragique de Truong Chi, un pêcheur laid mais doté d'une voix envoûtante qui charme la princesse My Nuong. Cependant, lorsqu'ils se rencontrent, la princesse est horrifiée par son apparence. Le cœur brisé, Truong Chi meurt et se transforme en une perle de jade. Lorsque cette perle est sculptée en forme de tasse à thé et offerte à la princesse, l'image du pêcheur apparaît avec sa douce voix. Émue et repentante, My Nuong verse des larmes dans la tasse, la faisant disparaître et libérant ainsi l'âme de Truong Chi.

Ces œuvres ne sont pas seulement une combinaison de musique et de théâtre, mais aussi une rencontre entre l'Orient et l'Occident. Olivier Dhénin Hữu s'est inspiré du théâtre traditionnel vietnamien, notamment du hát bội et du cải lương. Il a également puisé dans les arts scéniques orientaux qui ont influencé les maîtres occidentaux comme Edward Gordon Craig, Antonin Artaud et Bertolt Brecht.

"C’est un chemin poétique de façon à retrouver justement l'origine même de ce pays. Un pays est toujours lié évidemment à ses légendes, à ses mythes, à sa culture et d'évoquer la poésie à travers les paroles des personnages sans que ça soit clairement identifiable. Puisque l'écriture est aussi proche d'un certain lyrisme, cela permet une autre connexion", a expliqué le metteur en scène Olivier Dhénin Hữu.

La scénographie, conçue par l'artiste Lê Phi Long, comprend plusieurs couches de rideaux symboliques : un voile bleu céleste, un rideau nocturne représentant une carte stellaire inspirée du plafond du théâtre Minh Khiêm Duong dans l'ensemble du Mausolée de Tự Đức à Huế, et des rideaux floraux éthérés. Les lanternes de la fête de la mi-automne représentant les poissons et le dragon du fleuve Rouge rendent hommage à l'art de la marionnette sur eau vietnamienne.

Si "Le Dragon d'or" et "Le Pêcheur au fond de la tasse à thé" sont un pont culturel à travers les légendes anciennes, la pièce "Partition vietnamienne" est une histoire historique liée à la division du pays, à la fragmentation de la mémoire, de la culture et de l'identité vietnamienne - en particulier pour les Vietnamiens d'outre-mer et leurs descendants.

La pièce raconte le processus par lequel le personnage principal, Antonin, recherche l'histoire de sa famille à travers des fragments épars : de vieilles photographies, les récits de sa grand-mère, des pages de livres d'histoire... Il tente de rassembler ces fragments pour former une image complète de ses origines et de son identité. À travers le voyage du personnage, le public est guidé à travers plusieurs périodes historiques importantes, du règne de Duy Tân au début du 20e siècle jusqu'aux années 1950-1960. "Partition vietnamienne" explore plus profondément l'histoire du Vietnam et sa relation avec la France tout au long d'un siècle, y compris la vie des Vietnamiens à l'étranger. Le succès de la pièce a ouvert des perspectives pour d'autres représentations.

Applaudissement du public

Les spectateurs ont exprimé de fortes émotions après avoir vu les spectacles. Mme Petmanie, une spectatrice d'origine vietnamienne, admet qu'au départ, elle n'avait pas beaucoup d'attentes concernant le spectacle, mais elle a enfin pleuré : "Je ne vais pas se voir au théâtre, l'opéra encore moins. Donc, j'avais peur de m'ennuyer. Et finalement, j'étais vraiment dans la pièce jusqu'à la fin. Je trouvais ça très émouvant !"

M. Nicolas, un spectateur français, commente le message de la pièce : " On nous parle beaucoup de guerre ces temps-ci, et on voit en fait les dégâts que causent à chaque fois les conflits sur les générations qui suivent. Il faut qu'on arrête ces âneries !"

Le metteur en scène Olivier Dhénin Hữu est également ému par la réaction du public en faveur de ses spectacles : "Deux pièces jouées en l'espace d'une semaine. Il y a quelque chose d'assez incroyable, puisqu'il y a deux jours, on était dans l'opéra. Là, on est dans la pièce de théâtre. Les deux se sont répétées en même temps. C'est une équipe extraordinaire, dans le sens où il y a, on était 55 dans la production. Donc c'est quelque chose d'irréel, presque, qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui montre aussi à quel point, finalement, cette histoire vietnamienne passionne, questionne les artistes et le public." -CVN/VNA/VI