L'Exposition nationale des réalisations se clôturera par un concert et un feu d'artifice

Visite de l'exposition nationale des réalisations, intitulée « 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur », au Centre des expositions du Vietnam à Hanoï. (Photo : VNA)

L'Exposition nationale des réalisations, sur le thème « 80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur », se clôturera officiellement le 15 septembre au soir par une grande cérémonie de clôture et un concert intitulé « J'aime ma Patrie », au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dong Anh, à Hanoï.



Selon les organisateurs, la cérémonie de clôture comprendra une présentation officielle et une remise de prix, suivie d'un concert grandiose réunissant certains des artistes les plus populaires du Vietnam. Parmi les artistes présents figurent l'artiste du peuple Thanh Hoa, l'artiste émérite Viet Hoan, ainsi que des chanteurs de renom tels que Trong Tan, Thu Minh, Tung Duong, Ho Ngoc Ha, Hoang Thuy Linh, Bao Anh, Truc Nhan, Trong Hieu, PiaLinh, RHYDER et le duo de rap Double2T. Ils seront rejoints par le violoniste Anh Tu, l'Orchestre symphonique national du Vietnam, le groupe de rock Buc Tuong, le groupe de percussions Trong Dong et la troupe de danse TRE.



Le concert se déroulera en trois parties, avec une vingtaine de performances mêlant styles traditionnels et contemporains, chants puissants et arrangements orchestraux, et visuels vibrants et riches en émotions.



La soirée se conclura par un feu d'artifice spectaculaire, marquant la fin de la plus grande exposition jamais organisée au Vietnam, qui a réuni 28 ministères et agences centrales, 34 localités, 16 sociétés économiques publiques et 94 grandes entreprises privées.



L'exposition, organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, devait initialement durer jusqu'au 5 septembre. Elle a accueilli plus de 3,93 millions de visiteurs du 28 août au 2 septembre.



Afin de répondre à la demande du public et de donner aux citoyens davantage d'occasions de découvrir et de vivre les activités de l'événement, le Premier ministre a publié un communiqué officiel prolongeant son exposition jusqu'au 15 septembre. - VNA/VI