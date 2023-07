L'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024 devra réunir 250 stands

Le 20 juillet, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, s'est rendu à l'aéroport de Gia Lam (Hanoï) pour préparer l'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024.



Il a également assisté à une réunion où il a écouté des rapports sur le développement du projet d'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024.

L'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024 devra être organisée en décembre 2024, contribuant à fêter le 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam. L'événement comprendra diverses activités, notamment l’exposition d’armes, équipements et techniques de l’industrie de la défense du Vietnam et de grands groupes du monde, des séminaires, des rencontres bilatérales… Selon les prévisions, cette 2e édition réunira environ 250 stands de 50 pays.Lors de sa première édition en 2022, l'Exposition internationale de la défense du Vietnam a vu la participation de plus de 170 entreprises de 31 pays et territoires. -VNA