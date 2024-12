L'Exposition internationale de défense du Vietnam 2024 impressionne les invités étrangers

L'Exposition internationale de défense du Vietnam 2024, qui se déroule du 19 au 22 décembre à l'aéroport de Gia Lam à Hanoï, a laissé une impression durable sur les responsables de la défense et les ambassadeurs de divers pays.

L'événement, qui coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (APV), a été salué comme une occasion inestimable pour le Vietnam de renforcer son autonomie dans l'industrie et la technologie de la défense.

Le commandant de la Marine royale canadienne, le vice-amiral Angus Topshee, s'est réjoui des nouvelles solutions de défense et de sécurité présentées, ajoutant qu'il avait pu avoir un aperçu de plusieurs solutions de fournisseurs vietnamiens et autres lors de l'événement. Abordant la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Canada, le vice-amiral Angus Topshee a déclaré que la coopération en matière de défense contribuait à promouvoir la compréhension mutuelle entre le Canada et le Vietnam, apportant non seulement des avantages aux deux pays, mais contribuant également au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

L'ambassadeur de France Olivier Brochet, lors de sa visite de plusieurs stands, dont celui du groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel), a fait l'éloge de l'industrie de défense vietnamienne, affirmant que le Vietnam possède un immense potentiel de développement.

Impressionné par l'industrie de défense vietnamienne lors de la visite des stands à l'exposition, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a déclaré que le Vietnam avait encore de nombreuses opportunités et plusieurs potentiels pour la développer davantage.

Selon le diplomate, actuellement, le Vietnam applique une politique de défense des « 4 non » (pas de participation à des alliances militaires ; pas d'alliance avec un pays pour combattre un autre ; pas d'autorisation pour des pays étrangers d'établir des bases militaires ou d'utiliser le territoire vietnamien) contre d'autres pays, ne pas utiliser la force ou menacer d’utiliser la force dans les relations internationales). Pour mettre en œuvre cette politique, le Vietnam doit disposer d’une industrie et d’une technologie de défense autonomes, a dit l’ambassadeur français. La France est prête à accompagner et à s'associer au Vietnam dans ce processus, a-t-il affirmé. En outre, cette Exposition est une bonne occasion pour le Vietnam de renforcer sa capacité à protéger sa souveraineté pour mettre en œuvre de la politique de défense « 4 non », a-t-il noté.

Soulignant que de nombreuses entreprises françaises de défense de premier plan participent à l'exposition, Olivier Brochet a déclaré que la France était prête à transférer des technologies de défense avancées pour contribuer à améliorer la capacité de l'industrie de défense du Vietnam.

Par ailleurs, l'envoyé du gouvernement britannique pour la défense et la sécurité, Mark Lancaster, a déclaré qu'il avait soigneusement étudié le livre blanc sur la défense nationale du Vietnam, qui décrit les objectifs de modernisation de son armée d'ici 2030 et de diversification de ses partenariats avec l'industrie de la défense.



Le Royaume-Uni s'est engagé à devenir un partenaire pour aider le Vietnam à atteindre ces objectifs, a-t-il déclaré, estimant que les liens bilatéraux en matière de défense continueront de se développer à l'avenir.

Il a ajouté que le Vietnam et le Royaume-Uni entretenaient actuellement un partenariat étroit dans la formation rigoureuse avant leur déploiement dans des missions de maintien de la paix de l'ONU et avaient développé un certain nombre de programmes de formation en anglais et de renforcement des capacités dans le domaine du milieu marin.

Roman Oplesnin, représentant du Service fédéral de coopération militaro-technique de Russie, a prédit que si le Vietnam continue d'accueillir l'événement à son échelle actuelle, il pourrait devenir l'un des événements annuels de défense les plus importants de la région Asie-Pacifique.

Alexander Mikheev, PDG de Rosoboronexport, une filiale de la société d'État Russian Technologies (Rostec), a décrit la coopération militaro-technique comme un aspect crucial du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Il a également exprimé la volonté de son entreprise de fournir au Vietnam des produits de défense avancés, fiables et efficaces pour équiper son armée et ses forces de sécurité publique. - VNA