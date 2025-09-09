L'équipe vietnamienne de wushu termine les Championnats du monde avec deux médailles d'or. Photo: SGGP

L'équipe vietnamienne de wushu a remporté deux médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze aux Championnats du monde de wushu 2025 au Brésil.Tôt le 8 septembre (heure du Vietnam), Dinh Van Tam a concouru dans la catégorie masculine de sanda (combat) des moins de 52 kg, remportant la médaille d'argent. Il était le seul combattant vietnamien de sanda à atteindre la finale cette année.Les deux médailles d'or du Vietnam ont été remportées par Nguyen Thi Thu Thuy en sanda féminin des moins de 56 kg et Ngo Thi Phuong Nga en sanda féminin des moins de 52 kg. En taolu féminin (performance), Duong Thuy Vi a décroché le bronze en lance. Les Championnats du monde de wushu 2025 comprenaient des catégories de poids masculines de moins de 48 kg à plus de 100 kg, ainsi que des catégories féminines de moins de 48 kg à plus de 75 kg. Le Vietnam alignait ses meilleurs athlètes en sanda et en taolu.L'équipe devrait rentrer au pays le 9 septembre pour reprendre l'entraînement en vue des 33e Jeux d'Asie du Sud-Est qui se tiendront en Thaïlande plus tard cette année. -VNA/VI