L'équipe mixte vietnamienne de 4x400m remporte le bronze aux Championnats asiatiques de relais

L'équipe mixte vietnamienne de 4x400m a remporté la médaille de bronze aux Championnats asiatiques de relais 2024 à Bangkok, en Thaïlande, lundi 20 mai. Photo: VNA

L'équipe mixte vietnamienne de 4x400m a établi un nouveau record national et remporté la médaille de bronze aux Championnats asiatiques de relais 2024 à Bangkok, en Thaïlande, lundi 20 mai.

L'équipe regroupait les athlètes seniors et juniors que sont Nguyen Xuan Quang, Le Thi Tuyet Mai, Le Ngoc Phuc et Quach Thi Lan, qui affrontaient huit équipes fortes dans l'épreuve venus d'Inde, du Sri Lanka, du Kazakhstan, des Philippines, de Thaïlande, de Taïwan (Chine) et du Qatar.

L'Inde est montée sur le podium avec un temps de 3 minutes 14 secondes 12. Le Sri Lanka est arrivé deuxième avec un temps de 3 minutes 17 secondes.

Le Vietnam a terminé troisième avec un temps de 3 minutes 18 secondes 45, établissant un nouveau record national. L'ancien était de 3 minutes 19 secondes 50 établi aux 30e SEA Games en 2019 à Manille, aux Philippines.

Le 21 mai, ils participeront aux finales des épreuves féminines de 4x100 m et 4x400m et masculines de 4x400m. -VNA/VI